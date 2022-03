E l'attrice Mila Kunis avvia raccolta fondi

Il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio ha donato 13,65 milioni di dollari – circa 12,40 milioni di euro – all’Ucraina per lo sforzo bellico contro l’invasione militare russa.

Alla base di questa esosa donazione c’è un legame familiare tra l’attore 47enne e il paese assediato: la nonna materna era ucraina.

Helene Indenbirken, infatti, nacque a Odessa ed emigrò in Germania con i suoi genitori nel 1917. DiCaprio era molto legato alla nonna che lo ha incoraggiato per tutta la sua carriera e spesso lo ha accompagnato alle anteprime dei film. La donna è morta nel 2008 all’età di 93 anni. La donazione di Leonardo DiCaprio è stata annunciata dall’International Visegrad Fund ma non dall’attore stesso.

La donazione di Mila Kunis

Anche l’attrice ucraina Mila Kunis ha donato denaro per gli aiuti umanitari ai rifugiati ucraini. Mila e Ashton Kutcher, infatti, si sono impegnati a versare fino a 3 milioni di dollari in donazioni per aiutare i rifugiati in fuga dal Paese natale dell’attrice.

La coppia di Hollywood ha lanciato la scorsa settimana una campagna GoFundMe “Stand With Ukraine” con l’obiettivo di raccogliere $ 30 milioni per Flexport.org e Airbnb.org, che, hanno affermato, sono “due organizzazioni che sono attivamente sul campo fornendo aiuto immediato a coloro chi ne ha più bisogno”.

Mila è nata a Černivci, in Ucraina – allora parte dell’Unione Sovietica – nel 1983 e si trasferì con la famiglia negli Stati Uniti all’età di sette anni. Pur riconoscendo tutto ciò che l’America ha fatto per lei e la sua famiglia, ha detto che non può dimenticare le sue radici: “Oggi sono un’orgogliosa ucraina”, ha detto la star in una dichiarazione condivisa sulla pagina della raccolta fondi: “Gli ucraini sono persone orgogliose e coraggiose che meritano il nostro aiuto nel momento del bisogno”, ha aggiunto.

“Gli eventi che si sono verificati in Ucraina sono devastanti – ha scritto l’attrice in un post separato sui social media – Non c’è posto in questo mondo per questo tipo di attacco ingiusto all’umanità”.