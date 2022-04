L'annuncio del Ministero della Difesa di Mosca

Ora è ufficiale perché lo hanno comunicato anche i russi: la nave da guerra Moskva è affondata.

L’incrociatore missilistico, ammmiraglia della flotta russa del Mar Nero, è affondato a causa delle cattive condizioni nautiche mentre veniva trainato in porto. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo.

“Durante il traino dell’incrociatore Moskva al porto di destinazione, la nave ha perso equilibrio a causa dei danni allo scafo subiti durante l’incendio deflagrato in seguito alla detonazione delle munizioni. La nave è affondata nel mare in tempesta”, si legge in una nota del dicastero, ripresa dall’agenzia russa Sputnik. Secondo fonti della CNN, l’imbarcazione era diretta verso il porto di Sebastopoli, in Crimea.

In precedenza, il Ministero della Difesa russo aveva affermato che la nave dell’era sovietica era stata gravemente danneggiata da un incendio che, però, secondo l’Ucraina, è stato causato da un attacco missilistico delle forze armate di Kiev con missili Neptune a largo di Odessa.

Il Ministero della Difesa di Mosca ha spiegato che l’equipaggio della Moskva è stato evacuato su altre navi nell’area (senza riportare perdite né feriti) e che sono in corso di accertamento le cause dell’incendio ma senza confermare che l’incrociatore sia stato colpito da un attacco missilistico nemico.