Cos'ha detto il ministro degli Esteri russo a Zona Bianca, su Rete4

Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, è stato intervistato da Zona Bianca, talk show di approfondimento politico di Rete 4. Lavrov ha affermato: “Non vogliamo che Zelensky si arrenda, vogliamo che dia l’ordine di interrompere le ostilità e di lasciare tutti i civili. Zelensky può portare la pace se interrompe di dare ordini criminali ai propri battaglioni neonazisti e li obbliga a interrompere le ostilità”.

“Italia in prima fila contro la Russia”

Lavrov ha detto: “L’Italia è in prima fila tra coloro che non solo adottano sanzioni anti-russe ma anche promuove tutte le iniziative in questo senso. All’inizio è stata una sorpresa, ma adesso ci siamo abituati. Forse questa è la vera Italia. Mi sembrava che popolo italiano avesse approccio un po’ diverso, rispetto a propria storia, che sapesse distinguere il bianco dal nero”.

“No cambio di regime in Ucraina”

Lavrov ha poi aggiunto che “il nostro scopo non è un cambio di regime” in Ucraina, “questa è una specialità USA, di solito loro si occupano di questo in tutto il mondo. Noi vogliamo solo garantire la sicurezza delle persone nell’Ucraina dell’est e che dall’Ucraina non giungano minacce alla Federazione russa”.

“Gas russo in rubli”

A proposito del pagamento del gas in rubli russi, Lavrov ha detto: “Hanno rubato i nostri soldi. Diversi miliardi di euro sono stati rubati perché la maggior parte di queste somme ricevute per la fornitura di gas Gazprom secondo le vostre regole ha dovuto conservarle nelle banche occidentali, per cui questi soldi adesso non sono più accessibili. Quindi volete continuare a commerciare ma volete pagarci tenendo voi i soldi nelle vostre banche, perché non ne parla nessuno? Dov’è l’onestà intellettuale dei giornalisti?”.

“Fine della guerra il 9 maggio?”

Il ministro della Difesa russo ha detto: “I nostri militari sicuramente non pianificheranno artificiosamente le azioni in base a una data. Tempi e ritmi di realizzazione dell’operazione dipendono prima di tutto dalla necessità di minimizzare qualsiasi rischio per la popolazione civile e militari russi. Concentriamo azioni e sforzi in Ucraina per difendere e garantire la sicurezza della popolazione civile perché in territorio ucraino non ci siano minacce per la Federazione russa e nazificazione”.

“Bucha? Fake”

Su Bucha “la verità è solo una: il 30 marzo i militari sono usciti da Bucha. Prima il sindaco ha detto che la città era tornata alla vita normale, poi dopo 3 giorni hanno cominciato a fare vedere questi morti. È talmente chiaro che è un fake”, ha detto Lavrov.

“Anche Hitler era ebreo”

Lavrov, infine, ha detto: “La nazificazione esiste, i membri del Battaglione Azov hanno sulla loro uniforme o anche in tatuaggi sul corpo svastiche, simboli dei battaglioni nazisti, delle SS, apertamente leggono e sostengono il Mein Kampf. Quando dicono ‘che nazificazione può esserci se siamo ebrei?’ non significa nulla: secondo me anche Hitler aveva origini ebree. Da tempo ormai sentiamo il popolo saggio ebreo che dice che i maggiori antisemiti sono proprio ebrei”, quando gli è stato ricordato che Zelensky è ebreo.