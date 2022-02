La modella su Instagram raccoglie sostegno per le forze armate di Kiev

Miss Ucraina 2015 Anastasiia Lenna, si è tolta i tacchi e ha indossato gli stivali da combattimento per unirsi alla lotta contro l’invasione russa. Ne parla DonnaClick.

La modella sui social media ha scritto: “Chiunque attraverserà il confine ucraino con l’intento di invadere sarà ucciso!”. Anastasiia Lenna, scherzando, ha anche affermato: “Il nostro esercito sta combattendo in modo tale che la NATO dovrebbe presentare domanda per l’ingresso in Ucraina”.

La modella ha anche condiviso una foto ai suoi 204mila follower, in crescita costante, che mostra un gruppo di soldati che cammina con il presidente ucraina Volodymyr Zelensky, definito “leader vero e forte”. Sulle storie, poi, la soldatessa sollecita spesso il supporto e le donazioni per le forze armate ucraine.

In una foto la giovane ucraina ha anche un fucile in braccio, un mitragliatore noto come AK-47.

Anastasiia, laureata in marketing e management presso l’Università Slavistik di Kiev, in passato ha pubblicato foto che la mostrano mentre brandisce pistole softair in completo abbigliamento militare in aree boschive. Ora, però, usa pallottole di piombo anziché quelle di plastica.

Anastasiia ha anche lavorato come modella e responsabile delle pubbliche relazioni in Turchia. Parla anche cinque lingue e ha lavorato come traduttrice.