Il video messaggio del divo di Hollywood

Arnold Schwarzenegger, una delle star più famose di Hollywood, ex governatore della California, ha lanciato un appello ai russi, invitandoli a opporsi a Vladimir Putin.

Schwarzenegger, 74 anni, ha condiviso un video di 9 minuti su vari social media, tra cui Telegram e Twitter, in lingua inglese ma sottotitolato in cirillico, sperando che il suo messaggio possa arrivare alla popolazione russa e, persino, allo stesso Putin a cui ha rivolto queste parole: “Hai iniziato questa guerra, stai conducendo questa guerra, puoi fermare questa guerra”.

Schwarzenegger ha raccontato la storia del suo eroe d’infanzia, Yurij Petrovich Vlasov, campione olimpico di sollevanto pesi (ma anche politico e scrittore russo, deceduto nel 2021), ritenuto dall’attore l’uomo più forte del mondo.

Il divo, che ha un grande rispetto per il popolo russo, per la sua cultura e il suo spirito, ritiene che sia vittima di una “crudele campagna di propaganda” che ha portato a una “guerra ingiustificata contro il suo vicino”. Schwarzenegger ha detto: “Esorto il popolo russo e i soldati russi in Ucraina a capire la propaganda e la disinformazione che gli viene raccontata. Ti chiedo di aiutarmi a diffondere la verità. Fai conoscere ai tuoi compagni russi la catastrofe umana che sta accadendo in Ucraina”.

E ancora: “Vorrei concludere con un messaggio per tutti i russi che hanno protestato nelle strade contro l’invasione dell’Ucraina. Il mondo ha visto il vostro coraggio. Sappiamo che avete subito le conseguenze del vostro coraggio. Siete stati arrestati, incarcerati e picchiati. Siete i miei nuovi eroi. Avete la forza di Yurij Petrovich Vlasov. Avete il vero cuore della Russia”.

Infine, rivolgendosi a tutti i russi, l’attore ha affermato: “So che il vostro capo vi ha detto che è una guerra per denazificare l’Ucraina. Ma non è vero. Il presidente ucraino è ebreo, i cui zii sono stati uccisi dai nazisti. L’Ucraina non ha iniziato questa guerra né i nazisti. Questa non è la guerra dei russi”.