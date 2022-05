L'analisi dell'ex esperto della NATO

Il presidente russo Vladimir Putin ha bisogno di inviare 600mila soldati in più in Ucraina per assicurarsi la vittoria. Lo ha affermato l’ex vice comandante supremo alleato della NATO in Europa.

Come riportato su DailyStar, sir James Everard ha anche avvertito che il presidente russo potrebbe anche ricorrere alle armi nucleari per arrivare a una situazione di equilibrio sul campo. Per quanto concerne la stima delle risorse militari necessarie, Everard ha citato una dichiarazione condivisa su Telegram dal gruppo Wagner – i mercenari legati allo Stato russo – in cui si afferma che Mosca deve inviare “da 600mila a 800mila uomini” per la “sconfitta totale dell’Ucraina”. Inoltre, l’esperto sostiene che non riesce a “vederlo raggiungere i suoi obiettivi senza un’esclation convenzionale”, facendo naturalmente riferimento a Putin.

Dopo la notizia che gli USA stanno sostenendo Kiev con un pacchetto di aiuti militari e finanziari da 33 miliardi di dollari e con una legge della seconda guerra mondiale per accelerare la fornitura delle armi, Sir James sostiene che Putin potrebbe anche puntare al nucleare, il cui arsenale differisce da quello del Regno Unito perché possiede una serie di armi piccoli e grandi mentre la Gran Bretagna ha solo “distruttori di città”.

Ricorrere all’uso di armi nucleari più piccole significherebbe per Putin che “l’escalation nucleare non sia così grande come la possiamo vedere”. L’ex comandante della NATO ha anche affermato che, se Putin non si dovesse assicurare presto la vittoria in Ucraina, rischia di essere estromesso dai suoi generali.

Il presidente russo, come sappiamo, ha già minacciato l’uso delle armi nucleari quando, a fine febbraio, lanciò la sua “operazione militare speciale“. Nella notte in cui le forze del Cremlino hanno attraversato per la prima volta il confine con l’Ucraina e le bombe hanno cominciato a colpire Kiev, Putin ha avvertito che la Russia avrebbe “reagito istantaneamente” alle Nazioni straniere se avessero interferito. Infine, ha minacciato l’Occidente, parlando di “conseguenze mai viste prima” se tentasse di sventare i suoi piani.