Il ministero dell’Interno ucraino su Telegram, come riportato dall’agenzia di stampa Unian, ha affermato che le truppe russe hanno usato bombe a grappolo in una zona residenziale di Krasnohorivka, nella regione di Donetsk.

Nella nota si legge: “Il nemico ha sparato dai lanciarazzi multipli Tornado-C nel settore residenziale di Krasnohorivka. Le truppe russe hanno usato munizioni a grappolo vietate. Le munizioni sono cadute nelle strade del settore privato”. La polizia, di conseguenza, ha invitato i residenti a fare attenzione e a non avvicinarsi alle munizioni per il pericolo che possano esplodere anche se cadute senza attivarsi.

Lo Stato maggiore dell’Ucraina ha anche informato che 16.600 soldati russi sono stati uccisi dal 24 febbraio durante i combattimenti. Lo riporta il Kyiv Independent. Mentre, il Ministero della Difesa della Russia, citato a Interfax, parla di 1.351 soldati russi caduti.

Inoltre, il sindaco di Slavutich Yuri Fomichev ha annunciato l’occupazione della città da parte delle truppe russe e ha confermato la morte di tre civili durante una manifestazione contro gli invasori.

L’esercito ucraino ha anche fatto sapere che nella regione di Zaporizhia, le unità di difesa territoriale hanno liberato due villaggi dai russi: Poltavka e Malynivka, situati a est della città di Huliaipole.

Il ministero della Difesa russo, invece, ha fatto sapere di aver distrutto, con missili cruise a lungo raggio e ad alta precisione posizionati sul mare, un magazzino di missili S-300 e Buk per la difesa di Kiev, al di fuori della capitale.

Infine, sono stati concordati per oggi due corridoi umanitari nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Lo ha reso noto la ministra per la reintegrazione dei territori occupati dell’Ucraina Iryna Vereshchuk durante un briefing citato da Ukrainian Pravda. “Ad oggi sono stati concordati due corridoi umanitari per le regioni di Donetsk e Lugansk: dalla città di Mariupol alla città di Zaporizhia con mezzi propri. Mentre è stata concordata l’evacuazione centralizzata in autobus da Berdyansk a Zaporizhia”, ha affermato la ministra aggiungendo che 15 autobus sono in partenza da Zaporizhia su questo tragitto.