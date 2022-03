Incontro tra i ministri Lavrov e Wang Yi

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha rimarcato oggi, mercoledì 30 marzo, l’entusiasmo di Mosca per lo sviluppo costante e continuo delle relazioni con la Cina, sottolineando che entrambi i Paesi intendono andare avanti verso “un ordine mondiale multipolare, equo e democratico”.

Lavrov è arrivato nella città cinese di Tunxi per partecipare al terzo incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi confinanti con l’Afghanistan. In un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi, il ministro russo ha affermato che Mosca è “interessata allo sviluppo costante e coerente delle nostre relazioni con la Cina, i nostri leader hanno concordato su questo”, ovvero Vladimir Putin e Xi Jinping. Lavrov ha anche indicato che “prenderemo in considerazione misure concrete per garantire che tutti questi accordi siano attuati in modo coerente”.

Dal canto suo, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che le relazioni russo-cinesi “hanno resistito a nuove prove dovute ai cambiamenti della situazione internazionale, hanno mantenuto la giusta direzione e hanno dimostrato una solida tendenza allo sviluppo”. Wang ha sottolineato che “il desiderio delle due parti di sviluppare relazioni bilaterali è diventato ancora più forte, così come la fiducia nel promuovere la cooperazione in varie direzioni”.

In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo l’incontro, i due ministri “hanno affermato che, alla luce della difficile situazione internazionale, Russia e Cina continuano a rafforzare la loro partnership strategica e a parlare con voce unificata negli affari globali”. Infine, “è stato concordato di rafforzare ulteriormente il coordinamento della politica estera e la cooperazione sulla pista bilaterale e in vari formati multilaterali”.