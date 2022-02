Le misure si applicano anche alla Bielorussia

Le principali banche russe saranno escluse dal sistema finanziario del Regno Unito e gli oligarchi sono stati presi di mira dalle nuove sanzioni annunciate dal premier inglese Boris Johnson. Lo riporta la BBC.

Il primo ministro ha detto alla Camera dei Comuni che si tratta del “pacchetto più grande e severo di sanzioni economiche che la Russia abbia mai visto”. Anche alla compagnia di bandiera russa Aeroflot sarà vietato l’atterraggio nel Regno Unito.

Johnson ha detto ai parlamentari che il presidente russo Vladimir Putin è un “aggressore macchiato di sangue” che sarà “condannato agli occhi del mondo e della storia” per avere invaso l’Ucraina. Annunciando le misure, il primo ministro ha affermato che il Regno Unito e i suoi alleati hanno “provato ogni via per la diplomazia fino all’ultima ora”, ma crede che Putin sia sempre stato determinato ad attaccare l’Ucraina.

Boris Johnson ha affermato che le sanzioni saranno applicate anche alla Bielorussia per il suo ruolo nell’aggressione all’Ucraina.

Le sanzioni del Rengo Unito: