Coinvolti due caccia SU-27 russi

Si alza la tensione tra Russia e Stati Uniti d’America. James Hecker, generale dell’aeronautica statunitense, ha comunicato che un jet da combattimento russo si è scontrato con un aereo senza pilota degli USA nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero.

Hecker ha spiegato che “il nostro aereo MQ-9 stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell’MQ-9“.

Si tratta, ha aggiunto il generale americano, di una ”azione poco sicura e poco professionale da parte dei russi” che ”ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei”, sottolineando che “gli aerei statunitensi e alleati continueranno a operare nello spazio aereo internazionale”. Hecker ha poi chiesto “ai russi di comportarsi in modo professionale e sicuro”.

Stando a quanto riportato dalla CNN, il drone MQ-9 Reaper è stato costretto a un atterraggio forzato, dopo averne danneggiato l’elica. L’incidente ha coinvolto due caccia SU-27 russi. Uno dei due jet ha scaricato del carburante davanti al drone, mentre l’altro ne ha danneggiato l’elica, montata sulla parte posteriore del velivolo, costringendo gli operatori a far scendere il drone in acqua.

Secondo quanto riportato spiegato sempre dalla CNN, gli Stati Uniti hanno utilizzato i droni Reaper per monitorare l’area del Mar Nero già prima dell’inizio della guerra in Ucraina. I droni spia sono in grado di volare fino a 50.000 piedi e hanno sensori e capacità di raccogliere informazioni per lunghi periodi di tempo, rendendoli una piattaforma ideale per tracciare i movimenti sul campo di battaglia e nel Mar Nero.

Il presidente degli USA Joe Biden è stato informato dell’incidente. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, nel corso di un briefing con i giornalisti. Inoltre, il dipartimento di Stato intende contattare le autorità russe per esprimere la “preoccupazione” degli Stati Uniti.