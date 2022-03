Guerra in Ucraina, uccisa giornalista a Kiev, era fuggita dalla Russia

23/03/2022

Oksana Baulina, giornalista russa di The Insider, è stata uccisa oggi, mercoledì 23 marzo, da un bombardamento nel distretto di Podilsky, a Kiev. Lo ha comunicato la stessa redazione. “Ha filmato la distruzione dopo il bombardamento del distretto di Podilsky della capitale da parte delle truppe russe ed è stata colpita da nuovi missili. Un altro civile è stato ucciso con lei, due persone che l’accompagnavano sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale”, si legge sul sito. Baulina ha lavorato anche per la Fondazione Anticorruzione in Russia. Dopo che l’organizzazione è stata inclusa nell’elenco degli estremisti, la giornalista si è trasferita all’estero. Successivamente, come corrispondente di The Insider – la redazione si trova in Lettonia – la giornalista si è recata in Ucraina per documentare la guerra e ha anche lavorato alla creazione di reportage da Leopoli a Kiev. The Insider ha espresso le sue profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Oksana: “Continueremo a coprire la guerra in Ucraina, compresi i crimini di guerra della Russia come il bombardamento indiscriminato di aree residenziali dove vengono uccisi civili e giornalisti”.

