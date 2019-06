Meteo Sicilia

Caldo in aumento al Sud ad opera dell’anticiclone africano che determina una giornata stabile ma non sempre soleggiata.

Temperature in netto aumento con punte di 36-38°C nelle interne di Sicilia ma non si esclude qualche picco di 38-39°C in Sicilia.

La giornata di domenica seguira la stessa tendenza.

Il sistema di allarme sulle ondate di calore, del Ministero della Sanità, ha diffuso un bollettino che prevede, proprio per domenica un livello di allerta “Arancione” per la nostra città con temperature massime fino a 36 gradi.