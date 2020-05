Esperienze sempre più coinvolgenti

La tecnologia avanza a passi da gigante e non è un mistero che si stia impegnando a sviluppare strumenti e contesti che ci permettano di vivere simulazioni del mondo reale.

Esistono infatti aziende che stanno studiando tecniche che permettono di condividere grandi quantità di dati e informazioni tra vari server e in modo quasi immediato. In ambito di gioco ciò permetterà che molti più giocatori di quanti possano farlo oggi abbiamo la possibilità di sperimentare insieme un mondo virtuale. Inoltre, permetterà interazioni fisiche più realistiche in questi mondi.

Ma vediamo alcune applicazioni di questo genere di simulazioni in diversi ambiti della nostra vita quotidiana e scopriamo come la realtà virtuale sta portando ad esperienze realistiche sempre più simili a quelle a cui siamo già abituati; basti pensare che la realtà aumentata è già entrata nel mondo della didattica.

Un camerino virtuale per provare i vestiti nei negozi

Una delle nuove tendenze per quanto riguarda la realtà aumentata ha già fatto capolino nel mondo del retail con il “camerino virtuale” dotato delle seguenti funzioni: offre un’esperienza di acquisto nuova, più rapida e semplice per il consumatore. Quando una persona entra nel camerino lo specchio riconosce i capi scelti grazie al chip che hanno incorporato e lo specchio, che è anche uno schermo, mostra lo stesso capo in tutte le taglie e colori disponibili e suggerisce accessori combinabili. In questo modo il consumatore non deve uscire dal camerino alla ricerca del capo di un’altra taglia e non deve nemmeno togliersi i suoi abiti per vedere come gli starebbero quelli che ha intenzione di provare.

Giochi e casinò online

Anche nell’ambito dei giochi e delle scommesse online sta prendendo piede la tecnologia della realtà aumentata. Nonostante i casinò in Italia non manchino da qualche anno ne esistono alcuni in versione online che offrono opzioni di gioco in realtà virtuale; man mano che la tecnologia sta diventando popolare e accessibile queste alternative stanno diventando sempre di più e maggiormente sofisticate.

Oggi uno scommettitore dotato di un visualizzatore di realtà virtuale può vivere un’esperienza immersiva e realistica simile a quella offerta dai casinò tradizionali. Grazie a questa modalità, vengono offerte opportunità di gioco più intense ed emozionanti nei casinò in italia; inoltre, si stima che tra qualche anno questo tipo di pubblico sarà notevolmente ampliato non appena saranno disponibili nuovi strumenti tecnologici a prezzi accessibili a tutti.

Turismo e viaggi

Le nuove tecnologie si stanno applicando anche nell’ambito dei viaggi e permettono alle persone visitare virtualmente luoghi lontani senza alzarsi dal divano di casa propria. Esistono persino occhiali “intelligenti” che mostrano informazioni interessanti per il turista.

Basta avere uno smartphone e la possibilità di geolocalizzarsi e grazie ad elementi visivi mostrati sullo schermo viene offerta un’esperienza immersiva ed interattiva.

Se vuoi provare a viaggiare in questo modo innovativo puoi scaricare applicazioni come “Word Around Me” che oltre a farti viaggiare in luoghi esotici ti mostra dove si trovano bancomat, ristoranti, negozi, stazioni di autobus, ecc. Uno strumento molto utile anche quando ti trovi fisicamente nella destinazione di viaggio e sei alla ricerca di questo genere di luoghi e informazioni.