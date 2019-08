La reazione di una spettatrice degli Us Open allo spogliarello del tennista spagnolo

Feliciano Lopez, tennista spagnolo di buon livello, a 37 anni mostra ancora un fisico in grado di far girare la testa alle donne. Letteralmente. Guardate cosa è successo a New York, in una pausa del lungo match degli Us Open vinto dall’iberico contro lo statunitense Taylor Fritz, dopo quattro set. Lopez si è cambiato la maglietta madida di sudore e una bionda spettatrice, colpita dallo spettacolo, non soltanto ha gradito lo spettacolo, come dimostra la sua espressione, ma ha preso il cellulare per riprendere e condividere, soddisfatta le immagini.

Il video è stato pubblicato su twitter e, in poche ore, ha ottenuto sei milioni di visualizzazioni e venticinquemila retweet, cioè condivisioni. Certamente, più per la divertente reazione della bionda spettatrice, diventata suo malgrado, una celebrità globale, che per le doti estetiche del longilineo Lopez, non paragonabili a quelle del connazionale Rafa Nadal, muscolosa bellezza latina. Feliciano spicca per gli occhi azzurri, per l’aplomb, certamente fascinoso, ma forse più attraente quando è vestito che quando è a torso nudo. Però, chissà?