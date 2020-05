Un valido aiuto per tutti gli utenti

Come di consueto accade, in periodi di crisi occorre ingegnarsi con le risorse che si hanno a disposizione. In questo frangente storico è stato cruciale internet. La rete è riuscita a fornire una risposta alle esigenze dei milioni di italiani a casa, impossibilitati ad uscire anche solo per fare acquisti che non fossero di beni di prima necessità. Di contro un gran numero di e-commerce ha permesso agli internauti di poter ordinare ogni tipo di prodotto e servizio online.

In questo contesto si sono, così, rilevate importanti anche le recensioni, cioè i commenti degli utenti rispetto alla loro esperienza di acquisto. Le recensioni possono riguardare i portali e, dunque, l’affidabilità di chi li gestisce, ma anche le merci e i servizi acquisiti. Si tratta di un validissimo aiuto per i futuri acquirenti, che ormai è andato ben oltre il noto sito di Tridpadvisor.it. La piattaforma che ospita recensioni che riguardano il settore alberghiero e della ristorazione ha, infatti, non pochi concorrenti.

Non solo abbiamo molti portali che raccolgono recensioni, ma gli stessi venditori predispongono sui loro e-commerce, piccoli o grandi che siano, uno spazio appositamente dedicato alle opinioni degli acquirenti. Spesso sono inseriti anche dei criteri di valutazione e si dà all’utente la possibilità di aggiungere una votazione per ognuno di essi. Parliamo dunque di un giudizio che può riguardare il prodotto, la spedizione, le condizioni in cui arriva il pacco e anche la disponibilità del servizio di assistenza.

Si cerca, insomma, di dare ai successivi acquirenti quante più informazioni possibili, affinché l’acquisto non riservi brutte sorprese. Per far fronte a questa eventualità, oggi possiamo anche approfondire i dettagli di un articolo, effettuando ricerche su portali specializzati sull’argomento. Se, ad esempio, vogliamo conoscere le caratteristiche di uno smartphone o confrontarlo con un altro, non sarà difficile trovare sul web recensioni per capire differenze e analogie per orientare al meglio la nostra scelta.

Lo stesso discorso vale anche per il mondo dei servizi, come nel caso delle tariffe che riguardano luce, gas e compagnie telefoniche. Anche sui servizi online possiamo trovare guide e recensioni che possono fare la differenza. Se sono i giochi la nostra passione, possiamo, infatti, consultare un portale di recensioni sui migliori casino online italiani. In tal modo potremo giocare in sicurezza alle condizioni che riteniamo più opportune.

Attraverso le recensioni alcuni portali sono riusciti a guadagnare una maggiore credibilità rispetto ad altri, segno del fatto che gli utenti sono più inclini a fidarsi di un venditore se riescono a raccogliere informazioni su di lui. Questi dati sono confermati anche dalle ultime notizie che arrivano dal mercato online, in cui sembra che le recensioni stiano effettivamente dominando la scena.

Persino le recensioni negative possono rivelarsi utili anche ai venditori. Innanzitutto perché solo recensioni positive potrebbero far insospettire il cliente e portarlo a credere che siano false. D’altra parte ricevere delle critiche può anche contribuire a rendere migliore il servizio. L’operatore dell’e-commerce può cogliere le lacune rintracciate dai clienti e provare a colmarle, trasformandole in punti di forza.

Inoltre, il venditore può fare affidamento su una serie di servizi che nascono per tutelarlo. Nel caso in cui vi fosse il sospetto che la recensione non sia stata scritta da un cliente, ma da un concorrente che vuole sabotarlo, egli può rivolgersi ad una delle piattaforme che si occupano di accertare la veridicità della recensione. Si immagina, dunque, che le recensioni del futuro sugli e-commerce possano esser ancora più controllate e sicure. Di certo nel mondo dello shopping virtuale già ora non si può più fare a meno di esse.