Le parole del governatore dell'Emilia Romagna a La Vita in Diretta

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, affrontando il tema del coronavirus nella Regione che governa a La Vita in Diretta su Raiuno, ha affermato: «Bisogna essere molto attenti e vigili, possiamo dire che oggi il contagio ha perso di forza ma chi dice che il virus è stato definitivamente sconfitto, ucciso, o è un imbecille o è un irresponsabile».

«Io non vorrei – ha poi aggiunto – che per colpa di qualche imbecille o irresponsabile che non mantiene le prescrizioni che sono state messe in vigore noi ci trovassimo tra qualche mese a dover chiudere quello che faticosamente abbiamo riaperto».

Per Bonaccini, poi, bisognerebbe prorogare lo stato d’emergenza ma «non lo farei fino a fine anno, lo fare per qualche mese perché credo sia giusto verificare via via come il virus si comporterà e come sarà la curva epidemiologica delle prossime settimane. Oggi in Emilia-Romagna, che pure era tra le regioni più colpite, il 99% delle attività economiche è aperto e per agosto si prevede un mese molto meno complicato, dal punto di vista turistico, di quello che immaginavamo qualche settimana fa perché le persone stanno prenotando, stanno affollando le nostre spiagge. Noi siamo in campo per fare al meglio quello che va fatto e vogliamo contrastare al meglio il virus».

«Dal punto di vista della gestione della pandemia questo Paese si è comportato bene – ha aggiunto il governatore – Continuiamo ad essere seri e rigorosi nei controlli, ma cerchiamo anche di essere fiduciosi del come si deve contrastarlo. È fondamentale un sistema sanitario pubblico di qualità».