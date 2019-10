Ecco l'indirizzo al quale mandare una foto per provare a dare il proprio volto al robot e guadagnare i soldi

Vuoi dare il tuo volto a un robot? Potresti guadagnare centomila sterline, ovvero circa centoventimila euro. Un sito di prodotti per l’ingegneria avanzata e la robotica ha pubblicato questo annuncio, che è assolutamente reale.

Spiega la Geomiq di essere stata contattata da una start up sua cliente che si trova davanti a un problema al quale nessuno aveva ancora pensato, nel galoppante sviluppo della robotica applicata alla vita quotidiana, ovvero al fatto che gli umanoidi hanno un aspetto troppo freddo, rigido e poco friendly. Per cui, hanno necessità di un aspetto più tranquillizzante, più..umano. Anche perché i robot dovranno fare da assistenti agli anziani, e già questo, da solo, è una questione su cui si dovrebbe discutere. Da qui, l’appello pubblicato sul sito e che vi riportiamo.

“I robot sono all’avanguardia della tecnologia da decenni e sono ampiamente considerati il ​​futuro del nostro progresso tecnologico. Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare e nuovi prodotti robotici si stanno concretizzando continuamente.

Qui su Geomiq.com aiutiamo le persone a sviluppare e creare prodotti e prototipi praticamente in qualsiasi settore, compresa la robotica. Tuttavia, dopo una recente richiesta, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di assistenza per soddisfarla.

Qualche settimana fa siamo stati contattati da un’azienda di robotica che ci chiedeva se potevamo aiutarlo con gli ultimi ritocchi di un robot umanoide all’avanguardia su cui stava lavorando. I dettagli del progetto sono scarsi a causa di un accordo di non divulgazione che abbiamo firmato con il designer e i suoi investitori, ma questo è ciò che sappiamo.

La società è alla ricerca di un volto “gentile e amichevole” che sia il volto letterale del robot una volta entrato in produzione. Ciò comporterà la riproduzione del volto della persona selezionata su potenzialmente migliaia di versioni dei robot in tutto il mondo.

Ovviamente, questo non è il nostro solito mandato di richiesta, motivo per cui stiamo facendo questo appello pubblico per cercare di trovare la persona giusta. Il designer sa che questo è un grosso problema e ha concordato una commissione di £ 100.000 per concedere in licenza i diritti sul viso giusto.

La società è finanziata privatamente e afferma che lo scopo dei robot sarà quello di fungere da “amico virtuale” per le persone anziane, e sarà messo in produzione il prossimo anno. Il progettista ha affermato che il progetto è in fase di sviluppo da cinque anni e da allora ha preso gli investimenti da un certo numero di VC indipendenti, nonché da un importante fondo con sede a Shanghai.

La società afferma che la necessità di anonimato è dovuta alla natura “segreta” del progetto, tuttavia ritiene che il robot sarà presto “prontamente disponibile” al pubblico e spera che la campagna creerà un brusio in più prima della sua eventuale uscita.

In una conversazione con il designer, ci ha anche chiesto di comunicare alle persone fiduciose che, anche se non possiamo rilasciare troppi dettagli in questa fase iniziale, ai candidati che supereranno la fase successiva verranno forniti tutti i dettagli del progetto. Il progettista ha anche sottolineato che i candidati non selezionati non verranno contattati.

Sappiamo che si tratta di una richiesta estremamente unica e la firma delle licenze sul tuo viso è potenzialmente una decisione estremamente importante. Tuttavia, se ritieni che ciò possa essere adatto a te, ti preghiamo di inviare una richiesta di seguito: Si prega di inviare una e-mail con la tua foto a faces@geomiq.com”