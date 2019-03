Nuove tecnologie a servizio della salute

Arriva a Palermo il robot di ultima generazione che aiuterà i bambini, che hanno subito traumi spinali e cranici, lesioni e con sclerosi multipla, a ricominciare ad utilizzare gli arti inferiori. Il suo nome è Lokomat ed il primo che arriva a Palermo. È stato istallato per la prima volta il 20 marzo presso l’ambulatorio AIAS di via Paruta, 47.

Si tratta di un sistema robotico di ultima generazione progettato per consentire il recupero della funzionalità degli arti inferiori nei pazienti pediatrici con disabilità motoria, un esoscheletro che, collegato al bambino, consente di camminare su un tapis roulant, fornendo contemporaneamente una serie di dati elaborati da un software. La combinazione sincronica di tutti i componenti robotici consente di riprodurre uno schema motorio assimilabile alla normale deambulazione. In Italia è presente soltanto in pochissimi centri di eccellenza.

“Con questa iniziativa -ha commentato il medico Salvatore Nicitra presidente dell’Aias – abbiamo voluto assicurare a tutti i nostri pazienti pediatrici con problemi motori uno strumento innovativo che arricchisce e non sostituisce il percorso di riabilitazione tradizionale”. Tutto il personale medico e sanitario destinato all’utilizzo dell’apparecchiatura robotica sarà certificato dopo un corso di formazione specifico. Il percorso di accesso alla riabilitazione robotica prevede la visita specialistica presso il presidio ASP di appartenenza.