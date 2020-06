Il coronavirus? Per il governo della Bolivia è come Thanos, il cattivo degli Avengers

In Italia siamo abituati all’invasione dei virologi in tv per spiegare i rischi legati alla pandemia da coronavirus, così come abbiamo dovuto familiarizzare con qualche strafalcione di politici e amministratori (famoso il caso dell’assessore lombardo Gallera con la sua spiegazione dei fattori di contagio). Ma il ministro dei Lavori pubblici boliviano, Iván Arias, probabilmente batte tutti.

Per spiegare l’evoluzione del coronavirus nel suo paese e la necessità di seguire le linee dettate dal governo per far fronte all’epidemia in crescita in tutto il Sud America, Arias ha fatto ricorso agli…Avengers.

“Siamo in un dilemma. O lasciamo che Thanos, che è il caos, la morte, il dolore, ci domini, o noi boliviani tiriamo fuori il meglio da noi, ci assumiamo la responsabilità , tiriamo fuori la volontà di vivere, indossiamo tutti le maschere, manteniamo un metro di distanza e rispettiamo le regole “, ha detto il ministro mentre utilizzava vari pupazzi dei film degli Avengers, appunto quello di Thanos e uno da Hulk e Iron Man.