Dramma in Thailandia

Una donna ha perso una gamba in un incidente terribile ma anche assurdo all‘aeroporto Don Mueang di Bangkok, in Thailandia.

Una viaggiatrice di 57 anni è inciampata mentre stava per imbarcarsi su un volo e la sua gamba si è incastrata nella scala mobile.

Il personale dell’aeroporto si è affrettato a spegnere la passerella del Terminal 2 dell’hub ma il personale medico ha dovuto amputare la gamba sopra il ginocchio per liberare la donna. I medici, comunque, sono ottimisti sulla possibilità che l’arto possa essere riattaccato alla 57enne.

L’aeroporto ha confermato l’incidente in una conferenza stampa, promettendo che “ci assicureremo che un simile incidente non accadrà di nuovo”.

Il direttore dello scalo thailandese Don Mueang, Karun Thanakuljeerapat, ha dichiarato che l’aeroporto coprirà le spese mediche della donna (che avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo da Bangkok alla provincia di Nakhon Si Thammarat) e offrirà un’ulteriore compensazione.

I piani per sostituire le scale mobili più vecchie dell’aeroporto potrebbero adesso accelerare per via di quanto successo.

Il figlio della donna, Krit Kittirattana, su Facebook ha descritto l’incidente come “straziante”.