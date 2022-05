Poco prima dell'uscita di Aurlino (Milano)

Drammatico incidente mortale sull’autostrada A4 Milano – Torino.

C’è stato un tamponamento poco prima dell’uscita di Arluno in direzione Milano in seguito al tamponamento di un furgone contro un’auto. Il bilancio è pesante: 4 morti e 2 feriti in gravi condizioni. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10: i 4 deceduti sono tutti uomini, due hanno 30 anni, uno 35 e di un altro al momento non è nota l’età. I feriti sono stati trasportati in ospedale, l’uno, 30 anni, al Niguarda in codice rosso con traumi multipli; l’atro, 49 anni, conducente del furgone, in codice verde all’ospedale di Magenta.

Si registrano lunghe code a partire da Novara Est.

Stando a una prima ricostruzine, un furgone su cui viaggiavano alcuni operai si sarebbe scontrato con una Toyota Yaris durante un sorpasso.