In provincia di Pordenone

Due giovani calciatori di 19 anni, Fabio Rosa e Danilo Boz, hanno perso la vita in un violento scontro frontale nella galleria Val Colvera. Un terzo compagno e una donna di 72 anni sono rimasti feriti.

Nella tarda serata di ieri, martedì 5 agosto, un drammatico incidente stradale ha spezzato due giovani vite nella galleria Val Colvera, un tunnel di circa un chilometro che collega i comuni di Frisanco e Maniago, in provincia di Pordenone.

Le vittime, Fabio Rosa e Danilo Boz, entrambi 19enni e calciatori della squadra Maniago Vajont, stavano rientrando da un allenamento estivo a Poffabro quando la loro Renault Twingo si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Tiguan guidata da una donna di 72 anni, residente a Zoppola.

I protagonisti della tragedia

Fabio Rosa e Danilo Boz erano giovani promesse del calcio locale, membri della squadra Maniago Vajont, che milita nel campionato di Promozione del Friuli Venezia Giulia. Entrambi originari di Maniago, avevano appena completato il loro percorso scolastico: Fabio si era diplomato al liceo Torricelli, mentre Danilo all’ISIS di Spilimbergo. Insieme al loro amico Andrea Zoccoletto, anch’egli 19enne e alla guida della Twingo, stavano tornando a casa dopo un allenamento serale, un appuntamento consueto in vista della nuova stagione calcistica.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco dopo le 21:00 di martedì, all’interno della galleria Bus del Colvera, lungo l’ex provinciale 26. La Renault Twingo guidata da Andrea Zoccoletto avrebbe perso aderenza dopo una curva, finendo nella corsia opposta e scontrandosi con la Volkswagen Tiguan condotta dalla donna di 72 anni. L’urto è stato così violento che la Twingo si è accartocciata contro una delle pareti del tunnel, rendendo vani i tentativi di soccorso per Fabio e Danilo, seduti sul lato passeggeri. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle autorità, con le testimonianze dei due feriti che saranno determinanti per chiarire le responsabilità.

La chiusura della galleria e le indagini

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura della galleria Val Colvera, bloccando l’accesso all’ex provinciale 26 sia dalla rotatoria di Maniago che a monte del tunnel. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, che ha seguito da vicino le operazioni, pur non avendo dettagli immediati sull’identità delle vittime o sulla dinamica dell’incidente. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono in corso per ricostruire con precisione le cause dello scontro, con particolare attenzione alle condizioni della strada e al comportamento dei conducenti.

Un’estate segnata da tragedie stradali

L’incidente di Val Colvera si aggiunge a una serie di drammi stradali che hanno segnato l’estate 2025 in Italia. Solo pochi giorni fa, un altro 19enne, Pietro Adobati, ha perso la vita in un incidente in quad in Croazia, mentre a Tivoli un giovane è morto a bordo di una Porsche rubata.