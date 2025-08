A Tivoli (Roma)

Un drammatico incidente nella notte a Tivoli, Roma, ha sconvolto la comunità: tre giovani rom, a bordo di una Porsche rubata, si sono schiantati contro un cancello, causando la morte di uno di loro e gravi ferite agli altri due. La polizia indaga sulla dinamica e sul furto del veicolo.

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto, un incidente mortale ha scosso Tivoli, alle porte di Roma. Tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 18 anni e appartenenti a una famiglia rom serba, hanno perso il controllo di una Porsche rubata, schiantandosi contro il cancello di un’azienda in via Maremmana Inferiore, nella zona di Villa Adriana. L’auto, dopo l’impatto, si è ribaltata, intrappolando i giovani tra le lamiere. Uno di loro, un ragazzo di 18 anni, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre gli altri due versano in condizioni gravissime.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, l’incidente è avvenuto intorno alle 3:35 della notte. La Porsche, che viaggiava ad alta velocità lungo via Maremmana Inferiore, ha prima urtato un cartello pubblicitario, poi si è schiantata contro il cancello di un’azienda al civico 15, ribaltandosi subito dopo. La violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato tecniche specializzate per estrarre i tre giovani incastrati nell’abitacolo. Sul posto sono giunti anche il personale del 118 e gli agenti del Commissariato di Tivoli, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Un’auto rubata e un furto recente

Un elemento che complica la vicenda è la provenienza della Porsche. Secondo quanto emerso, l’auto di lusso era stata rubata poco prima dell’incidente da un’officina-carrozzeria della zona, dove il proprietario l’aveva lasciata per alcune riparazioni. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il momento del furto e di verificare se i tre giovani fossero gli unici responsabili o se fossero coinvolti in un contesto più ampio. I ragazzi, tutti senza documenti al momento dell’incidente, sono stati identificati come membri di una famiglia rom serba residente nella zona.

Soccorsi immediati e bilancio tragico

I soccorsi sono stati tempestivi, ma le condizioni dei giovani erano disperate. I tre sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Uno di loro, un 18enne, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate. Gli altri due, in condizioni critiche, sono stati trasferiti al Policlinico Umberto I di Roma, dove restano in prognosi riservata.

Indagini in corso: i nodi da sciogliere

La Polizia Stradale e gli agenti del Commissariato di Tivoli stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio della vicenda. Le indagini si concentrano su due aspetti principali: la dinamica dell’incidente stradale e il furto della Porsche. Non è ancora chiaro se i giovani fossero in fuga o coinvolti in altre attività illecite al momento dello schianto. La magistratura di Tivoli è stata informata e sta supervisionando gli accertamenti. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per chiarire le circostanze che hanno portato al tragico epilogo.