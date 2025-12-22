Tragedia sul Nilo

Un viaggio sul Nilo si è trasformato in tragedia per un gruppo di turisti italiani. Denise Ruggeri, insegnante 47enne di Cagnano Amiterno, in Abruzzo, è morta dopo che la nave su cui viaggiava ha urtato violentemente un altro battello. L’incidente è avvenuto ieri sera, a circa 30 chilometri da Luxor, nel sud dell’Egitto.

La donna era in crociera con il marito sulla MS Royal Beau Rivage, una delle due imbarcazioni coinvolte nello scontro. La collisione ha causato la distruzione di quattro cabine e ha sbalzato diversi passeggeri fuori bordo. Denise si trovava nella sua cabina quando, a seguito dell’impatto, è caduta e ha riportato un grave trauma polmonare. Trasportata d’urgenza in ospedale, è arrivata in condizioni critiche e purtroppo è deceduta poco dopo, in terapia intensiva.

L’incidente tra due navi da crociera sul Nilo

Secondo quanto riferito dai media locali, la Royal Beau Rivage avrebbe effettuato una manovra improvvisa, che avrebbe violato le regole di precedenza fluviale. Questo avrebbe causato la collisione con la MS Opera, che procedeva in direzione opposta nei pressi della chiusa di Esna, un punto di intenso traffico fluviale tra Luxor e Aswan. Le autorità egiziane hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. Intanto, secondo alcune fonti, la licenza del comandante della Royal Beau Rivage è stata sospesa in attesa di ulteriori accertamenti.

Denise Ruggeri: una vita dedicata all’insegnamento

Denise Ruggeri era molto conosciuta nel suo territorio. Viveva a Cagnano Amiterno, in provincia dell’Aquila, e lavorava come insegnante a Pizzoli, in una scuola del circondario. Era in vacanza con il marito, insieme ad altri circa 80 turisti italiani a bordo della Royal Beau Rivage. L’ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, ha confermato la notizia del decesso e ha rassicurato sull’incolumità degli altri connazionali: ”Al momento non ci sono notizie di altri italiani coinvolti; si ritiene che siano tutti in salvo”.

Nessun altro ferito grave

Nonostante la violenza dell’impatto e le testimonianze di passeggeri finiti in acqua, non sono stati riportati altri feriti gravi. Le autorità hanno immediatamente prestato soccorso ai presenti. I passeggeri caduti nel Nilo sono stati recuperati rapidamente.

La chiusa di Esna: un tratto pericoloso?

Il tratto del fiume in cui è avvenuto l’incidente, vicino alla chiusa di Esna, è uno dei punti nevralgici della navigazione turistica in Egitto. Durante la stagione invernale, il traffico fluviale tra Luxor e Aswan aumenta notevolmente, con decine di navi che transitano ogni giorno. Non si tratta purtroppo di un evento isolato. Negli ultimi mesi, il Nilo è stato teatro di altri incidenti gravi, che hanno acceso i riflettori sulla sicurezza della navigazione.

Lo sapevi che…?

Ogni anno circa 1,5 milioni di turisti scelgono una crociera sul Nilo, rendendolo uno dei percorsi fluviali più affollati del mondo.

Le crociere sul Nilo sono attive principalmente da ottobre ad aprile, periodo di maggiore affluenza.

La chiusa di Esna è un passaggio obbligato per tutte le navi turistiche che collegano Luxor e Aswan.

La velocità media delle navi da crociera sul Nilo è di circa 15 km/h, ma anche a bassa velocità una collisione può provocare danni significativi.

Dopo gli incidenti recenti, l’Egitto ha avviato un piano di revisione della sicurezza fluviale su scala nazionale.

