È successo in India

Come riportato da India Today, una donna di 76 anni, risultata positiva al Covid-19 e ritenuta morta, si è risvegliata improvvisamente poco prima della sua cremazione.

Shakuntala Gaikwad vive nel villaggio di Mudhale, nel Maharashtra, nell’India occidentale. La donna è risultata positiva al Covid-19 all’inizio di maggio. A causa della sua età, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, costringendo la sua famiglia a portarla di corsa al più vicino ospedale, a Baramati, il ​​10 maggio.

La situazione sanitaria in India, però, è catastrofica. Negli ospedali c’è una grave carenza di risorse, dai letti alle bombole di ossigeno. Quindi, non sorprende che la famiglia non sia riuscita a trovare un posto per la familiare. Passando le ore, però, le condizioni della 76enne peggiorano fino a ritenere che fosse morta.

La famiglia torna a Mudhale con la salma per la cremazione. Tutti i preparativi sono pronti… ma la defunta si è risvegliata prima di essere incenerita.

«La donna si è messa a piangere e ha aperto gli occhi», hanno riportato i media locali. Quindi, è stata portata d’urgenza nell’ospedale da cui proveniva.

La situazione sanitaria in India continua a peggiorare mentre il Paese sta affrontando una seconda ondata. Secondo i dati dell’OMS, l’India ha finora più di 25 milioni di casi confermati e più di 287.000 decessi.