È successo in India

In India un uomo di 28 anni ha ucciso la moglie.

L’uomo ha usato due serpenti: una vipera e un cobra.

L’accusa ha chiesto la pena di morte.

Un uomo indiano, che ha usato un cobra e una vipera per uccidere la moglie, è stato condannato a un doppio ergastolo. Lo racconta Al Jazeera.

Sooraj Kumar, 28 anni, ha dapprima scatenato una vipera di Russell, altamente velenosa, sulla moglie Uthra, costretta al ricovero in ospedale per quasi due mesi, come riportato dai pubblici ministeri dello Stato meridionale del Kerala. Mentre la donna si stava riprendendo a casa dei suoi genitori, l’uomo ha preso un cobra da un addestratore di serpenti e lo ha scagliato verso la moglie addormentata. Il morso velenoso del rettore ha ucciso la donna di 25 anni nel maggio 2020.

Kumar è stato arrestato l’anno scorso dopo i sospetti dei genitori di Uthra, asserendo che l’uomo ha provato a prendere il controllo delle proprietà della moglie dopo il decesso. Lunedì scorso, 11 ottobre, un tribunale del distretto di Kollam del Kerala ha ritenuto Kumar colpevole di omicidio e avvelenamento della moglie e di avere tentato in precedenza di ucciderla usando una vipera di Russell.

Il giudice ha condannato l’uomo a due ergastoli consecutivi ma non ha accolto la richiesta dell’accusa della pena capitale in considerazione dell’età. Kumar si è dichiarato non colpevole ma la polizia ha riferito che i suoi tabulati telefonici hanno mostrato che era in contatto con gli allevatori dei serpenti e aveva anche guardato video sul web prima dell’omicidio con protagonisti i rettili.

Kumar è rimasto nella stanza con Uthra dopo che il cobra l’ha morsa e ha continuato la sua routine mattutina il giorno successivo quando è stato avvertito dalla madre della donna. «La modalità di esecuzione e il piano diabolico dell’accusato di uccidere Uthra, sua moglie che era costretta a letto, fanno rientrare il caso nella categoria dei rarissimi», ha detto il pubblico ministero, che aveva chiesto la pena di morte.

L’addestratore Vava Suresh ha affermato che è possibile che Kumar abbia «inflitto dolore al rettile per provocarne il morso». Uthra proveniva da una famiglia benestante ma suo marito, un impiegato di banca, non navigava in buone acque economiche. Il matrimonio ha comportato una grande dote tra cui una nuova auto e 500mila rupie (circa 5.700 euro).