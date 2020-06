Ne dà notizia il britannico Mirror

Un nuovo studio avverte che fare l’amore potrebbe diffondere il coronavirus e, quindi, consiglia alle coppie di adottare misure precauzionali anche in camera da letto. Inoltre, si raccomanda di non baciarsi, di fare la doccia prima e dopo un amplesso e, persino, di indossare le mascherine durante le gesta amorose.

Come riportato su Mirror, i ricercatori dell’Università di Harvard hanno classificato diversi scenari sessuali in base al rischio di contagio.

L’astinenza e la masturbazione sono state classificate come attività sessuali a basso rischio, mentre il sesso tra partner della stessa famiglia e il sesso con partner ‘esterni’ sono stati classificati come attività ad alto rischio.

I ricercatori hanno, comunque, ammesso che l’astinenza non è possibile per molte persone e, quindi, esortano a prendere determinate precauzioni per ridurre il rischio di diffusione del virus.

Nello studio, pubblicato negli Annals of Internal Medicine, i ricercatori, guidati dal dott. Jack Turban, hanno scritto: «Per alcuni pazienti, l’astinenza completa dall’attività sessuale non è un obiettivo raggiungibile. In queste situazioni, fare sesso con chi si condivide l’auto-quarantena è l’approccio più sicuro». «Chi non è in grado di adottare questo approccio – proseguono gli studiosi – possono beneficiare della consulenza sulla riduzione del rischio che si è dimostrata efficace in altri ambiti della salute sessuale».

E ancora: «I pazienti devono, inoltre, ricevere informazioni su come ridurre il rischio di altre infezioni a trasmissione sessuale e sull’importanza dell’uso dei contraccettivi durante questo periodo per prevenire una gravidanza indesiderata».

Lo studio arriva poco dopo che un esperto ha affermato che i pazienti guariti dal coronavirus dovrebbero astenersi dal sesso per 30 giorni.

Veerawat Manosutthi, medico thailandese, ha informato che i pazienti che hanno superato il COVID-19 dovrebbero evitare rapporti intimi per 30 giorni e ha persino messo in guardia dal baciarsi. Parlando alla stampa, il dott. Manosutthi ha affermato: «Ci ritiene di essere guarito dal virus dovrebbe usare il contraccettivo quando fa sesso. Anche i baci dovrebbero essere evitati in quanto è noto che il coronavirus può diffondersi attraverso la bocca».

Le raccomandazioni di Manosutthi si basano su uno studio recente, secondo cui in alcuni uomini sono state trovate tracce del virus nel seme. In questa ricerca, gli studiosi dell’ospedale di Shangqui hanno prelevato campioni di sperma da 38 pazienti maschi con il coronavirus nella provincia cinese di Henan.

Il team ha analizzato i campioni il 26 gennaio e di nuovo il 16 febbraio e ha scoperto che il 16% degli uomini aveva tracce del virus nel seme. Lo studio è stato pubblicato su Jama.