il progetto ha permesso di somministrare oltre 4mila test gratuiti rapidi

Arcigay Palermo presenterà il progetto PrevenGo – La prevenzione viene da Te, alla conferenza annuale di Ilga (International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex association) che si tiene per la prima volta a Bruxelles dal 24 al 27 ottobre 2018.

Ilga è una organizzazione indipendente, internazionale e non governativa nata nel 1978 e che dal 1996 si declina in Ilga Europe, che mette insieme 490 organizzazioni: annualmente si tiene una conferenza che quest’anno vede l’organizzazione coordinata in cooperazione con le realtà locali Arc en Ciel Wallonie, Çavaria e RainbowHouse e il supporto di Visit.Brussels.

Arcigay Palemo è stata selezionata per presentare il progetto di prevenzione, informazione e sensibilizzazione delle Infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) finanziato da Fondazione con il Sud che ha permesso di somministrare oltre 4mila test gratuiti rapidi per Hiv, sifilide ed epatite C sulle tre province siciliane di Palermo, Agrigento e Trapani grazie all’uso del camper medico creato a posta per il progetto.

Oltre al sostegno di Fondazione con il Sud i partner del progetto sono ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli, Network delle Persone Sieropositive – Sezione Sicilia, ANLAIDS (Sezione Felicia Impastato), UniAttiva, UDU, Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM), e con il patrocinio dell’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) e dell’Università degli Studi di Palermo.

L’obiettivo ambizioso e che è valso il sostegno da parte di Fondazione con il Sud, è quello di portare l’informazione, la prevenzione, anche per mezzo dei test rapidi, in tutti i luoghi possibili da quelli quelli istituzionali (Comuni, scuole, università) a quelli a maggior rischio marginalizzazione sociale (di prostituzione e battuage) passando per le piazze e i luoghi di aggregazione e di divertimento.

Oltre alla prevenzione e all’informazione on the road sono stati aperti degli sportelli di consulto e informazione ma anche dove poter effettuare i test gratuiti a risposta rapida. Gestiti e presidiati dai volontari formati dall’associazione e dal personale medico messo a disposizione dai partner, gli sportelli sono in sede (officine Arcobaleno) e all’università di Palermo.

Arcigay Palermo è un’associazione che si batte per i diritti e il benessere delle persone LGBT, offre al territorio servizi di counseling psicologico, supporto ai migranti, assistenza legale, prevenzione e counseling per HIV e IST, oltre ad un’azione di advocacy. È formata da 100 soci e circa 25 volontari attivi, al suo interno ha competenze di: mediazione interculturale, coordinamento di progetti integrati, operatori esperti nell’informazione sulle IST.