È successo in Inghilterra

61 persone sono rimaste bloccate in un pub per il freddo.

È successo nello Yorkshire, in Inghilterra.

Il pub si trova a 528 metri sul livello del mare, il più alto del Regno Unito.

Venerdì scorso, 26 novembre, una folla si è radunata in un pub, su una collina nello Yorkshire, in Inghilterra, per ascoltare una tribute band degli Oasis. All’interno del locale, il Tan Hill Inn, le birre erano fredde e i fuochi stavano scaldando i presenti. Fuori, però, vento e neve.

Gli indomiti clienti del pub – 61 per essere precisi – sapevano che le previsioni del tempo erano disastrose. Ugualmente, però, hanno deciso di assistere al concerto dei Noasis ma sono rimasti bloccati da neve alta oltre un metro che non gli permette di uscire dal locale da allora.

Il proprietario del Tan Hill Inn (pub che si trova a 528 metri sul livello del mare, il più alto del Regno Unito a quanto pare) Mike Kenny, ha dichiarato al Manchester Evening News: “Abbiamo consigliato a chiunque nel pub di rimanere dentro piuttosto che mettere in pericolo la vita nelle brughiere innevate. Nessuno sta andando da qualche parte, come consigliato dalla polizia”.

Quindi, il gruppo ha già trascorso tre notte bloccato al pub ma si sta ugualmente divertendo. Infatti, il personale ha allestito serate karaoke per tenere alto il morale; organizzato quiz, proiettato film e persino preparato un pranzo domenicale per tutti gli ospiti. Il direttore generale del pub, Nicola Townsend, ha dichiarato al Guardian: “È nata una vera amicizia. Qui come una grande famiglia. C’è stato chi persino ha detto: ‘Non voglio andarmene'”. Naturalmente, non manca la birra…

Gli ospiti hanno anche dormito su letti di fortuna accanto al bar. Non c’è dato sapere se i 61 oggi, lunedì 29 novembre, potranno tornare a casa. Nei prossimi giorni, però, è previsto ulteriore maltempo, con altre bufere di vento e neve. Un’allerta freddo, inoltre, è stata emessa anche dalla UK Health Security Agency ed è in vigore fino a stasera. Riusciranno a farcela stavolta?