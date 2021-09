Era stata sospesa il gennaio scorso

Sabrina Pattarello, la maestra della scuola primaria Giovanni XXIII di Treviso, sospesa nel gennaio scorso, ha contratto il Covid-19 ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dell’Angelo di Mestre dov’è intubata.

L’insegnante, 45 anni, è già nota per essere una convinta No Vax; tra l’altro è un’attivista perché ha partecipato a molte manifestazioni organizzate dai negazionisti, arrivando anche ad accusare i giornalisti, divulgando dati falsi sulla pandemia.

Inoltre, in classe ha detto ai bambini che il coronavirus non esisteva e che il problema riguardava solo gli anziani. Aveva anche tentato di convincere i suoi alunni a togliersi la mascherina, suscitando le dure proteste dei genitori che hanno indotto la direzione a scuola a sospenderla. Ed era intervenuto anche il sindaco Mario Conte, che si recò una mattina nell’istituto per verificare la situazone di persona. C’è stato anche il licenziamento ma per un altro motivo, come riportato su Repubblica.it: l’assenza di un diploma magistrale.

Nell’estate del 2020 sul suo profilo l’insegnante ha anche scritto: «Vi avviso, tutti quelli che si vaccineranno moriranno». Ora, però, sta lottando tra la vita e la morte.

Il Gazzettino ha raccolto i commenti dei genitori che nei mesi scorsi si erano battuto per il suo allontanamento da scuola: «Purtroppo tutti i ricoverati sono non vaccinati, e siamo certi che lei lo sia. Umanamente ci dispiace, ma i nostri figli con lei hanno corso un grosso rischio».