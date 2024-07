Foto di Google DeepMind

Osservando gli ultimi decenni, risulta lampante come il mondo abbia subito delle trasformazioni dai tratti epocali, conseguenze dirette della pervasiva diffusione delle tecnologie digitali. Un fenomeno rivoluzionario, insomma, che ha contribuito ad alterare notevolmente il modo in cui ognuno di noi percepisce la propria realtà sociale, economica e culturale, facendo dei device e della tecnologia in generale una componente essenziale della vita moderna. Oggi, infatti, sfruttiamo questi dispositivi per le dinamiche più disparate, dall’assolvimento dei compiti meno gravosi alle più intricate fattispecie lavorative. La tecnologia, ormai, è imprescindibile, spingendo nei confronti di un costante rinnovamento di interi settori sociali ed economici.

Tra i principali stand out di questo peculiare periodo storico, non possiamo fare a meno di menzionare l’intelligenza artificiale, in grado di rivoluzionare completamente il concetto di automatizzazione. Le IA si affermano come macchine digitali estremamente performanti, in grado di apprendere dai dati e di adattarsi a nuove informazioni allo scopo di eseguire i compiti più disparati, molto spesso, accorrendo in aiuto all’elemento umano. Non una tecnologia di recente introduzione, ma sicuramente di sviluppo tutt’altro che datato visto che, come detto, si tratta di un fenomeno di tendenza che sta raggiungendo picchi di popolarità tanto elevati da destare clamore nelle istituzioni. L’IA si inserisce in molteplici ambiti del quotidiano, con la promessa di migliorare l’efficienza, la precisione ed il decision-making ai massimi termini.

È importante, comunque, sottolineare che l’introduzione delle IA al pubblico di massa costituisce il breaking point definitivo su cui riflettere per comprendere come l’interazione tra uomo e macchina sarà sempre più integrata ed interconnessa. Nelle prossime righe, però, non ci limiteremo a scoprire le opportunità dell’intelligenza artificiale, concentrandoci anche sui rischi ad essa connessi.

Intelligenza artificiale: cosa può fare? Utilizzi attuali e prospettive future

Come detto, l’intelligenza artificiale costituisce uno dei principali argomenti di discussione nell’ambito del tech e non solo. La capacità di questa tecnologia di analizzare grandi quantità di dati e ottimizzare i processi decisionali, infatti, sta aprendo nuove frontiere in numerosi campi, rendendo possibili applicazioni che fino a poco tempo fa risultavano altamente inverosimili. L’intelligenza artificiale oggi rappresenta uno strumento particolarmente versatile, venendo utilizzata, oltre che per l’analisi, anche per la creazione di testi e di immagini sempre più fedeli alla realtà.

Come vedremo nelle prossime righe, questo ha condotto allo sviluppo di molte opportunità, ma ha anche aumentato le percentuali di rischio connesse all’uso dell’AI, argomento approfondito anche dal report di ExpressVPN sulle intelligenze artificiali grafiche. Per quanto concerne, invece, i caratteri positivi di questa tecnologia, possiamo sicuramente affermare che le sue performance ottimizzate stiano offrendo grandi contributi in ambiti come l’assistenza sanitaria, il commercio di massa e la finanza. L’applicazione dell’intelligenza artificiale in questi ambiti sta già dando i suoi frutti, cambiando il volto dell’economia e della società contemporanee.



I rischi dell’IA: ecco quali sono

Sono diversi i potenziali fattori di rischio da dover prendere in considerazione quando ci si interfaccia al mondo dell’intelligenza artificiale. Il ruolo sempre più preponderante di questa tecnologia all’interno delle dinamiche professionali ed accademiche, infatti, potrebbe condurre a fattispecie discriminanti causate dalla imparzialità degli algoritmi, oltre che ad un utilizzo non autorizzato di dati sensibili. Inoltre, la dipendenza dall’IA costituisce un altro fattore allarmante per il contesto lavorativo, oltre alla potenziale manipolazione di materiale informativo in grado di essere diffuso istantaneamente in tutto il mondo.

Questi aspetti, comunque, si rivelano risolvibili con delle misure di regolamentazione e contenimento della tecnologia in questione, pur dovendo tener conto della natura della rete e di tutti gli aspetti etici relativi all’utilizzo della rete e dei suoi sistemi.

Intelligenza artificiale: prospettive future

L’evoluzione rapida e costante dell’intelligenza artificiale rende difficile effettuare delle operazioni di forecasting sul futuro di questa tecnologia. In linea generale, però, è possibile affermare che questi sistemi saranno adoperati in sempre più settori e branche del sociale, influenzando vari caratteri del vivere quotidiano. Questo porterà come conseguenza la creazione di regolamentazioni sempre più dettagliate che permettano a una simile tecnologia di essere adoperata al meglio tutelando gli utenti senza ledere ai provider di servizi. I caratteri etici riguardanti l’uso dell’intelligenza artificiale diverranno, quindi, oggetto di sempre più riflessioni e studi, in modo da poter assumere un approccio efficiente nei confronti dei sistemi stessi.