È successo a Ischia

A Ischia un matrimonio con commensali, vietato dalle norme anti Covid-19.

Chiuso il ristorante.

Matrimonio con ricevimento al ristorante. Ma i festeggiamenti sono stati interrotti dai carabinieri che hanno multato gli sposi e gli invitati.

È successo ad Ischia, in Campania. I militari della stazione di Forio e dell’aliquota radiomobile della compagnia dell’isola hanno trovato gli sposi e 17 commensali in un noto ristorante del comune foriano.

Tutti sono stati identificati e sanzionati per aver violato le norme anti Covid-19. Stessa sorte per il titolare del ristorante, per il quale è scattata anche la chiusura temporanea dell’attività.