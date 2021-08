È successo a Ischia

A Casamicciola, comune di Ischia, i carabinieri hanno arrestato per concorso in truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e usurpazione di titoli e funzioni Samuel Ciannella, 24 anni, giò noto alle forze dell’ordine e un 22enne incensurato, residenti tutti e due nel quartiere di Ponticelli. Ad arrestarli il Comandante della Compagnia isolana e il suo autista.

Erano da poco trascorse le 13:30 e i due avevano appena realizzato una truffa, fingendosi marescialli: avevano contattato telefonicamente un uomo di 84 anni e gli avevano fatto credere che la figlia fosse stata arrestata.

Il finto maresciallo ha detto che avevano arrestato la donna per un ingente debito e che l’avrebbero rilasciata se il debito fosse stato saldato. La vittima li ha attesi a casa e ha consegnato loro 14mila e 800 euro. I truffatori, con il bottino in tasca, si sono allontanati a bordo della loro utilitaria, ma sono stati visti dai militari dell’Arma che hanno intimato l’alt; non si sono fermati e ne è nato un inseguimento che è durato pochi chilometri.

L’ufficiale dell’Arma e il suo autista, con non poche difficoltà e una breve colluttazione, li hanno arrestati e perquisiti, trovando il denaro, ricostruendo l’accaduto e restituendo il denaro all’84enne.

Rinvenuti e sequestrati anche altri 2.720 euro, un bracciale d’oro e due telefonini probabilmente utilizzati per compiere la truffa. Gli arrestati sono in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per verificare se abbiano compiuto altre truffe nell’isola.