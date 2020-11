Le parole della cantante su Instagram dopo le dimissioni dall'ospedale

«Vado a casa, volevo ringraziare loro (riferendosi ai medici e agli infermieri, n.d.r.), perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio».

Così Iva Zanicchi su Instagram, confermando di essere tata dimessa dall’ospedale di Vimercate dove era ricoverata per una polmonite da Covid-19. La cantante, 80 anni, ha anche pubblicato un video che la ritrae in piedi con alle spalle i medici e gli infermieri con camici e mascherina: «Io sono qui con questi ragazzi meravigliosi, medici e infermieri, sono all’ospedale di Vimercate, prima abbiamo detto che erano eroi poi li abbiamo denigrati – ha detto la cantante e conduttrice televisiva – questi sono professionisti che ci curano! Sono bravissimi, fanno sacrifici inenarrabili, io vi ringrazio, finalmente vado a casa e vi auguro ogni bene».

IL VIDEO: