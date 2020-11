Le parole della cantante e presentratrice televisiva

Anche la cantante e presentratrice televisiva Iva Zanicchi ha il contratto il coronavirus. Ne ha dato notizia lei stessa ieri, giovedì 5 novembre, su Instagram con un video accompagnato da queste parole: «Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione».

Poi, intervistata da Adnkronos, l’80enne ha spiegato: «Purtroppo l’ho preso, credo di sapere benissimo quando, e posso dire che è contagiosissimo».

E ancora: «Vicino a me abita mia figlia. C’era mio genero che aveva la febbre, io ho pensato subito che avesse il Covid. Ma non potevo non andare da mia figlia, che era molto preoccupata, e così sono salita a casa sua e, anche se con doppia mascherina, credo proprio di averlo preso lì. Un mese fa avevo fatto il sierologico, ed era positivo, a rigor di logica non avrei dovuto prenderlo. Questo virus fa un po’ quello che vuole».

L’elenco dei sintomi: «Grande dolore alle articolazioni, febbre… oggi mi è preso ai bronchi e sono un po’ preoccupata. È una brutta bestia, bisogna fare tanta attenzione».

Di oggi la notizia del ricovero di Carlo Conti in un ospedale di Firenze.