La rivelazione su Instagram

La famosa popstar canadese, Justin Bieber, ha la malattia di Lyme. Lo ha rivelato lo stesso artista 25enne su Instagram, dove ha un seguito enorme: 124 milioni di follower.

«Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile – ha raccontato Bieber sul social media – che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale».

Bieber ha anche raccontato di avere «passato due anni difficili» a causa della malattia infettiva di origine batterica. «Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve. […] Potrete apprendere tutto quello che sto combattendo e superando. Sono stati due anni difficili ma sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile», ha aggiunto, non senza promettere ai suo fan che «tornerà e più in forma di prima».

LA MALATTIA DI LYME

La malattia di Lyme è un’infezione batterica che si diffonde tramite la puntura di una zecca infetta. È causata da batteri chiamati Borrelia burgdorferi, trasportati soprattutto dalle zecche con le zampe nere (chiamate anche zecche di cervo). Non tutte le specie di zecche, comunque, possono trasportare questi batteri. Quelle che possono farlo hanno le dimensioni di una testa di spillo e raccolgono i batteri quando si nutrono di piccoli roditicori, come i topi, già infettati dal Borrelia burgdorferi.

I sintomi: fatica; difficoltà a concentrarsi; dolori articolari, in particolare ai gomiti, alle ginocchia e alle spalle; diminuzione della memoria a breve termine; problemi di linguaggio; irrequietezza quando si tenta di dormire; dolori muscolari; dolore al collo; mal di schiena lombare; irritabilità e depressione. Poi, compare una caratteristica eruzione cutanea, chiamata eritema migrante, una lesione della pelle che inizialmente si manifesta come una piccola papula rossa ma poi si diffonde per il corpo.

Se non viene curata come si deve, l’infezione può diffondersi alle articolazioni, al cuore e al sistema nervoso, con conseguenze potenzialmente molto gravi.