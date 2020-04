Continuano le voci sulle sorti del dittatore della Corea del Nord

Un alto funzionario sudcoreano ritiene che il leader nordcoreano Kim Jong Un non abbia partecipato ai festeggiamenti per onorare la memoria del nonno il 15 aprile scorso a causa della pandemia di coronavirus e non perché si è ammalato. Lo riporta Fox News.

Quindi, tra le varie indiscrezioni sulla salute del dittatore della Corea del Nord, c’è anche quella che l’assenza dalle manifestazioni pubbliche rientri nelle misure adottate dal Paese per limitare la diffusione del Covid-19.

«È vero che non ha mai perso l’anniversario per il compleanno di Kim II Sung da quando ha preso il potere ma molti eventi delle celebrazioni, tra cui un banchetto, erano stati cancellati per via delle preoccupazioni del coronavirus», ha affermato il ministro dell’Unificazione Kim Yeon- Chul in un’audizione parlamentare.

La Corea del Nord, infatti, ha cancellato alcuni grandi eventi, imposto un blocco delle frontiere e aumentato le misure restrittive nel tentativo di prevenire un focolaio di coronavirus. Secondo quanto riferito, i funzionari della Corea del Sud non hanno rilevato movimenti insoliti nel Paese mentre hanno criticato le notizie secondo cui Kim Jong Un potrebbe essere malato.

Tuttavia, quanto appena riportato non ha allontanato le voci sulla fine nefasta del ditattore nordcoreano o sul fatto che sia in stato vegetativo dopo un infarto, come riferito da alcuni media giapponesi. Le immagini satellitari pubblicate sabato scorso, 25 aprile, hanno mostrato che il treno di proprietà di Kim (si muove solo così e mai in aereo) è rimasto parcheggiato nel suo complesso: »La presenza del treno non dimostra la posizione del leader nordcoreano né indica nulla della sua salute ma dà peso ai rapporti secondo cui Kim si trova in una zona d’élite sulla costa orientale del paese», ha dichiarato 38 North, un sito specializzato negli studi nordcoreani, che ha pubblicato le foto.

Chad O’Carroll, CEO del Korea Risk Group, ha affermato che se Kim si nascondesse a causa dei timori del COVID-19, «smentirebbe la narrazione dei media di Stato su come questa crisi sia stata gestita in maniera perfetta». La Corea del Nord, infatti, ha informato di non avere registrato neanche un caso. «Se sta semplicemente cercando di evitare l’infezione, teoricamente dovrebbe essere molto facile pubblicare foto o video di un Kim dall’aspetto sano», ha aggiunto.

C’è da ricordare che, secondo gli esperti, se dovesse succedere qualcosa a Kim, ne conseguirebbe un’instabilità politica in Corea del Nord (e non solo).