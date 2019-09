Bruno Henrique gioca nel Palmeiras, che non vince da sette partite

Ricordate Bruno Henrique, il centrocampista brasiliano che giocò nel Palermo nella stagione 2016/17, finita con la retrocessione dei rosanero in Serie B? Nelle scorse ore ha vissuto una disavventura: mentre camminava per strada accompagnato da sua moglie, lunedì pomeriggio, a San Paolo, è stato insultato da un tifoso della sua squadra attuale, il Palmeiras. Il calciatore e la moglie stavano portando a spasso il cane, quando un tifoso “verdao” lo ha avvicinato e ha cominciato a insultarlo. Bruno Henrique ha mantenuto la calma, mentre la moglie, Bhel Zanlorenci Dietrich, gli ha risposto a tono: “Vuoi insultare? Vai allo stadio”!

Il centrocampista, infine, ha reagito all’ennesimo insulto, dicendo al tifoso di smetterla e di rispettare il fatto che fosse con la moglie, e affermando di non essere contento della situazione della squadra, che non ha vinto sette turni nel campionato brasiliano ed è stata recentemente eliminata da Libertadores. L’ultima sconfitta, 0-3 contro il Flamengo è costata l’esonero all’allenatore Felipe Scolari, ex ct del Brasile.

La registrazione del video è stata interrotta dalla moglie del calciatore.