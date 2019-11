La caduta del Titano. Il culturista e attore americano Mike O'Hearn non vede la fine del palco e cade

Per fortuna, non si è fatto niente, ma molti hanno temuto dopo la caduta del campione di body building Mike “Titan” O’Hearn dal palco, durante una esibizione al Campionato NPC Northwest a Washington.

Cinquant’anni, un fisico scultoreo, Titan che sfilava a torso nudo e con indosso un paio di blue jeans, non ha visto il bordo del palco ed è caduto giù, sparito letteralmente. Impossibile contenere un sorriso, per un clamoroso epic fail. Ma tra i presenti ci sono stati attimi di paura e tensione, per la possibilità che si fosse fatto male.

Invece, per fortuna non si è fatto nulla e lo stesso O’Hearn ha pubblicato il video sul suo profilo instagram.

Il cinquantenne attore, culturista e modello americano ci ha pure scherzato su: “E’ stato imbarazzante, ma ho continuato la mia sfilata”.

Naturalmente, il video è immediatamente diventato virale sui social.