L'iniziativa

L’11ª edizione della “Festa do Cinema Italiano” è iniziata il 4 aprile e coinvolgerà oltre 15 città in tutto il Portogallo tra cui Lisbona, Porto e Coimbra.

Dopo 10 anni di attività, viene oggi considerato l’evento più importante in Portogallo dedicato alla cultura e al cinema italiano e uno dei festival cinematografici più seguiti e apprezzati dal pubblico lusitano.

Oltre alle produzioni più attuali la “Festa do Cinema Italiano” riserva ogni anno ampio spazio al ricchissimo patrimonio cinematografico del nostro paese. In questa nuova edizione grande attenzione sarà data ad uno dei film italiani che più successo ha riscosso tra il pubblico di tutto il mondo, Il postino.

All’ultima opera di Massimo Troisi si è infatti ispirato uno degli eventi più attesi del festival, il Cine-jantar, un incontro tra il cinema e la gastronomia siciliana/eoliana che si è svolto nei giorni 9 e 10 di Aprile a Lisbona presso il Mercado de Santa Clara a Lisbona, un antico mercato ortofrutticolo trasformato in uno spazio per eventi.

Ad accompagnare la proiezione del film, i sapori e i gusti di Salina e delle isole eolie, teatro indimenticabile del Postino, proposti ai commensali grazie alla collaborazione di Patrizia Gangi, presidente di Events.com , Clara Rametta, sindaco di Malfa, e dei molti produttori locali che porteranno le loro specialità a Lisbona.

in occasione della prima serata del Cine-Jantar,, Patrizia Gangi e Clara Rametta organizzatori del Memorial Troisi , hanno consegnato all’attore portoghese la scultura “l’ombra del Postino” di Fabio Pilato , all’attore portoghese Ronaldo Bonacchi che ha recitato con Troisi nel film “non ci resta che piangere”.

A corollario del film è stata inoltre organizzata la mostra itinerante, Il Postino, Salina la metafora della poesia, presentata precedentemente a Pollara-Malfa e a Roma, curata personalmente da Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi, tra i più noti scenografi e costumisti del cinema italiano, fondamentali collaboratori di Troisi alla realizzazione de Il Postino.Questa esposizione composta dai lavori di preparazione alla scenografia e da alcuni dei vestiti indossati dagli interpreti dei film si realizzerà nel foyer del Cinema São Jorge a Lisbona a partire dal 4 Aprile e poi seguirà per altre città del Portogallo presso le sedi del gruppo Fnac.

“La Festa do Cinema Italiano” prosegue inoltre il suo percorso di riscoperta del cinema italiano attraverso altri eventi come una retrospettiva su Marco Ferreri in collaborazione con la prestigiosa Cinemateca Portuguesa, l’anteprima della copia restaurata di Nuovo Cinema Paradiso che in occasione del suo trentennale tornerà nuovamente in esibizione nelle sale portoghesi con copia restaurata. Infine la proiezione de La migliore gioventù, in presenza del regista Marco Tullio Giordana.