“Good quality is never cheap, cheap quality is never good”. Prendendo in prestito dai cugini inglesi il detto, la buona qualità non è mai economica. In questo articolo cercheremo di spiegare cosa si intende con cannabis legale di qualità e il motivo per il quale non è a buon mercato.

La cannabis, marijuana, gangia o molto semplicemente erba è la pianta che ha fatto parlare di sé più di qualsiasi altra del globo.

I motivi del dibattito sono noti ormai da anni e scegliere di stare da una parte o dall’altra è una mera questione di opinione. Non è un’opinione invece la qualità.

Quando si parla di cannabis parliamo anche e soprattutto di impegno della ricerca, quella che tende con sempre maggiore insistenza al traguardo della perfezione, che pur rimanendo irraggiungibile è comunque la stella polare di chi ha fatto della ricerca sulla cannabis legale una passione di vita.

Questo concetto è alla base dell’attività di Crystalweed, uno dei negozi online dove trovare la miglior cannabis legale, i cui fondatori hanno fatto dell’amore per l’agricoltura e per le colture alternative il proprio business con dedizione e passione.

Per saperne di più sulla cannabis legale

L’erba legale, o erba light, è una variante sativa della marijuana comune.

Il termine legale indica che può essere prodotta e consumata, rispettando fedelmente le regole vigenti in materia di droghe leggere. L’erba legale in Italia è quella che ha un valore di THC inferiore allo 0,5%.

Partendo da questo confine rigido ed invalicabile i produttori di cannabis legale hanno investito in ricerca per ottenere con sempre minori spese una versione della ganja che fosse al contempo legale ed economica, ma come detto in precedenza la qualità non è a buon prezzo, anzi.

Il costo della cannabis legale in Italia

La qualità della cannabis legale si paga, non ci sono discussioni. I fattori che misurano l’eccellenza di questo prodotto sono:

il quantitativo di principio attivo,

il seme dal quale viene poi raccolta l’infiorescenza,

il tipo di coltivazione.

Il costo della cannabis legale varia in base alla qualità ma può essere racchiuso in un range che va da 3,50€ a 20€ al grammo.

La quantità normalmente incide sul prezzo, ma mai sulla qualità. Il metodo di somministrazione ha invece il suo peso sul prezzo.

Il principio della qualità è chiaramente alla base del costo della cannabis light. Per questo, i produttori di cannabis legale sono attenti ad ogni singolo aspetto della coltivazione della pianta. Si inizia dalla piantumazione, che avviene in periodi precisi dell’anno e si prosegue con la scelta della tecnica di coltivazione, che può essere al chiuso, indoor, o all’aperto, outdoor, o la mistura di entrambe le soluzioni. Successivamente vi è il “raccolto”, l’estrazione del fiore di cannabis dalla pianta.

La maturazione deve essere perfetta, la temperatura controllata, la luce alla quale è sottoposto il fiore costante e della giusta frequenza.

Per gli appassionati del settore si potrebbe parlare all’infinito di mille passaggi intermedi, e mille altre sfaccettature della coltivazione e della vendita. Un prodotto non è di qualità solo perché è legale.

Come capire la qualità della cannabis legale

Un prodotto per essere definito di qualità deve rispettare degli standard, primo su tutti deve essere legale, ovvero con un concentrato di THC sotto lo 0,5% ma contenere il CBD, che sarebbe la componente “benefica” dell’erba.

Il CBD a differenza del THC può variare in percentuale. Pur facendo parte della stessa famiglia questi due “principi attivi” hanno effetti molto diversi sull’uomo.

Uno, il THC è artefice dell’effetto psicotropo, l’altro invece è un miscuglio di effetti positivi. È infatti un ottimo alleato per combattere ansia, stress, inappetenza e diverse patologie.

Un prodotto di qualità è sempre o quasi biologico. Il colore, l’aroma e l’aspetto sono elementi chiave per la definizione di qualità. Un odore intenso ma genuino, un colore verde natura e la presenza dei tricomi, quei piccoli cristalli bianchi che ricoprono il fiore.

Perché dunque scegliere una pianta di qualità a dispetto di una economica?

Se ragioniamo in termini grossolani possiamo semplicemente dire che pur di ottenere il risultato va bene tutto, se invece ci fermiamo a ragionare sul rapporto che lega risultato e costo in termini di conseguenze, abbiamo un quadro ben diverso.

Per rendere bene l’idea dell’importanza della qualità del prodotto possiamo immaginare che la cannabis sia olio per motore, ne esistono di milioni diversi e tutti con prezzi differenti, eppure in questo caso non appare così assurdo pensare che vi sia una variazione di prezzo così ampia da un litro di olio all’altro, in alcuni casi si parla di un costo dieci volte superiore.

Dove puoi trovare la cannabis legale di alta qualità

La vendita della cannabis è regolamentata dalla legge italiana e deve essere obbligatoriamente venduta in confezioni.

L’autorizzazione alla vendita della canapa è stata elargita di conseguenza alla sua composizione chimica. Se l’erba non comporta reazioni o effetti collaterali ne è consentita la vendita, anche in quantità elevate.

Fermo restando che l’esagerazione ha una connotazione negativa qualsiasi sia l’argomento, possiamo anche pensare di acquistare erba legale in grandi quantità.

Infatti, la marijuana resta legale anche se acquistata all’ingrosso, ciò che vale per il dettaglio vale anche se si acquista 1Kg di canapa.

Dove comprare quindi la cannabis legale? Oltre alle farmacie, tabacchi e negozi fisici, negli ultimi anni c’è stato un boom di negozi online di erba legale. Oggigiorno gli shop online sono così da tanti da rendere difficile la scelta. In realtà vi sono alcuni prerequisiti che un negozio online di CBD deve avere per essere considerato affidabile.

Primo fra tutti, la presenza di una photo gallery che mostra lo stato delle infiorescenze. Oltre a questo, ti dovrai accertare che chi le vende sia un esperto nel settore e non qualcuno che si è improvvisato. Leggi sempre le recensioni per capire le opinioni di chi ha già acquistato.

Acquistare l’erba online è molto semplice, naturalmente devi essere maggiorenne ed in grado di dimostrarlo. Dopo aver scelto il tuo prodotto, dovrai selezionare il metodo di pagamento.

Per quanto riguarda i tempi di consegna in genere sono rapidi. Ci vorranno dalle 24 alle 48 ore lavorative.

Normalmente la disponibilità del tipo di infiorescienza di canapa scelta è visibile sul sito. Quando un tipo di erba non è disponibile in genere, nel sito sono presenti varie alternative.

Conclusioni

La cannabis legale può essere presentata all’acquirente sotto diverse forme, in olio, in semi, fiori essiccati e fiori quasi freschi, trinciata e in forma di piccole sfere. Queste lavorazioni hanno a loro volta un costo per il produttore che aldilà del tipo di prodotto, cioè della varietà di cannabis sativa che ti presenta, ti dà anche la possibilità di scegliere in che forma la vuoi acquistare.

Il rispetto delle regole non è soltanto un fattore di legalità e di qualità ma anche soprattutto di serietà del venditore. Non bisogna fidarsi di prodotti a prezzi bassi per tutte le ragioni elencate qui sopra ma anche e soprattutto perché in gioco c’è sempre la nostra salute e non è mai il caso di scherzare con essa.

Per ottenere una versione di questa inflorescenza che oltre alla legalità mantenga anche tutte le caratteristiche organolettiche positive, quindi uno standard alto, non si può pensare di risparmiare.