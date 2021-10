Disavventura per l'ex attaccante del Palermo

Derubato l’ex giocatore del Palermo Paulo Dybala.

Alcuni ladri hanno svaligiato la villa dell’attaccante della Juventus.

In corso di stima il valore della refurtiva.

Brutta disavventura per Paulo Dybala, ex attaccante del Palermo. Alcuni ladri, infatti, sono entrati nella villa del giocatore della Juventus, che si trova tra Torino e Moncalieri, nella notte tra martedì e mercoledì, e l’hanno svaligiata mentre l’argentino si trovava in Russia per la trasferta di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo (vinta per uno a zero).

L’allarme del vigilante non è servito a niente: i malviventi sono riusciti ad introdursi nell’abitazione, riuscendo poi a far perdere e proprie tracce. I ladri hanno forzato una finestra al pianterreno della villa in un momento in cui non era presente nessuno.

Dybala sarebbe stato derubato di una preziosa collezione di orologi. Tuttavia, il sudamericano 27enne, chiamato a Palermo ‘u picciriddu’, sta ancora completando l’inventario per capire se manca altro all’interno della casa così da stabilire l’esatta entità del furto subito.

Nel gennaio scorso un altro furto pianificato ai danni di un altro giocatore della Juventus: Weston McKennie, mentre era in campo per la partita di Coppa Italia contro la Spal: i ladri hanno rubato scarpe, vestiti firmati e altri oggetti di valore.