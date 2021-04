Le parole della deputata del Partito Democratico

Laura Boldrini, reduce da un intervento chirurgico, al Corriere della Sera ha rivelato i particolari sulla malattia che l’ha colpita: «Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico».

Invece era «un tumore al femore, un sarcoma raro. Mi hanno tagliato 25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L’osso ricrescerà, ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mia amica non avesse insistito».

Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, ha definito «un bel gesto di civiltà» la solidarietà manifestata da Matteo Salvini per la sua malattia.«”Inoltre, noto che in Rete – ha proseguito – sono diminuiti gli odiatori, a conferma del fatto che i leader sui social sono importanti e hanno grandi responsabilità».