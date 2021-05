Pregi e difetti dello smart working

Sebbene si ritorni lentamente verso la normalità, molti si domandano se la recente esperienza dello smart working possa davvero rappresentare il futuro. Chiarire quali sono i pregi e difetti del lavorare da casa e del classico ufficio aiuta a definire un quadro preciso.

Home office: pregi e difetti

Negli ultimi tempi molte persone hanno sperimentato il lavoro da casa, indicato anche con i termini di smartworking o telelavoro. Sebbene il periodo emergenza sembra dirigersi verso la fine, diversi hanno valutato l’esperienza dell’home office come positiva grazie soprattutto alla flessibilità dell’orario. Infatti, questa nuova modalità consente di conciliare più facilmente impegni lavorativi e vita privata. Tuttavia, bisogna ricordare che in diversi dovevano comunque rispettare degli orari d’ufficio cui trovarsi disponibili e operativi alla scrivania.

Tanti sono riusciti comunque ad avere un risparmio notevole di tempo relativo soprattutto ai trasporti ma anche alle operazioni quotidiane uscire di casa al mattino. Non dovendosi vestire e pettinare di tutto punto, la comodità è davvero maggiore, sebbene continuare a lavorare in pigiama potrebbe risultare deleterio per la professionalità. Bisogna quindi prendersi cura di sé ed essere pronti ad eventuali incontri, anche se sono organizzati online.

A proposito di incontri ma anche di riunioni e meeting vari, molti hanno notato che organizzandoli online si riducono le perdite di tempo e si ottimizza il lavoro, arrivando subito al punto. Inoltre, è facile incontrare persone anche molto lontani piuttosto che di persona aumentando quindi i contatti e le possibilità di business.

Per quanto riguarda il fattore distrazione, a casa come in ufficio perdere il filo del discorso è facile. Biosgna però dire che a casa negli ultimi tempi ci sono stati maggiori problemi soprattutto perché c’era l’intera famiglia tra le mura domestiche. Con il passare del tempo e il graduale ritorno alla normalità, lavorare da casa dovrebbe permettere di essere davvero operativi senza essere continuamente interrotti da colleghi, telefonate, etc.

L’ufficio classico: vantaggi e svantaggi

Nonostante tanti abbiano trovato vantaggioso lavorare da casa, il classico ufficio conserva ancora dei punti di forza, a iniziare dalla socializzazione. La presenza di altri colleghi specialisti aiuta la produttività ma anche l’umore, evitando di sentirsi soli. Negli ambienti di lavoro è facile trovare un aiuto in caso di difficoltà e occasioni per confrontarsi, delegare, condividere. Ovviamente, ci vuole qualcuno che si prenda cura degli ambienti di lavoro con prodotti per la pulizia dell’ufficio e l’igiene.

Seppure esistono comunque occasioni di distrazione, lavorare in un ufficio alla scrivania agevola sicuramente la concentrazione perché quello è ovviamente il luogo dedito allo svolgimento di specifici compiti e mansioni.

Organizzare un incontro di persona con clienti, partner, fornitori, etc. ha sicuramente i suoi benefici e vantaggi, sebbene ci voglia più tempo per uscire in casa e raggiungere il nuovo di lavoro, aumentando anche la produzione di inquinanti legati agli spostamenti quotidiani. Secondo alcuni uscire di casa per dirigersi al lavoro aiuta però a delineare un confine ben preciso tra attività professionale e vita privata. Infine, avere un ufficio ha anche un costo per l’azienda che bisogna mettere sul piatto della bilancia.