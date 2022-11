A Bali, in Indonesia

La notizia

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ricoverato a Bali, in Indonesia, per problemi cardiaci. Lo ha riportato Associated Press. Tuttavia, il diretto interessato e la sua portavoce hanno smentito.

L’approfondimento

Il ministro degli Esteri russo è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci poche ore dopo il suo arrivo in Indonesia per il vertice del G20. Lo riportano varie testate internazionali.

Sergej Lavrov, fotografato mentre lasciava un aereo russo a Bali nella notte scorsa, è stato portato in ospedale oggi, lunedì 14 novembre.

Il politico 72enne, comunque, ha reso noto che sta “bene”: i media russi hanno pubblicato una foto di Lavrov sorridente, accanto a una piscina, dicendo di trovarsi in un hotel dove si sta preparando per il vertice e che è stato in hotel per un normale controllo. Poi, ha puntato il dito contro i giornalisti occidentali che devono essere “più corretti”, sottolineando che anche del nostro presidente si dice da dieci anni che è malato”.

Inoltre, la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, ha bollato la notizia come una “fake news”. “Io e Sergej abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente è il massimo della falsità”, ha scritto su Telegram.

Il diplomatico parteciperà al briefing al posto del presidente russo Vladimir Putin che ha scelto di non andare anche perché le cose in Ucraina non stanno andando bene per l’esercito di Mosca.

Ufficialmente, il Cremlino afferma che Putin è “troppo impegnato” per partecipare al vertice ma alcuni analisti russi – citati dal Daily Mail – ipotizzano che abbia il timore di essere umiliato o assassinato.

Tornando a Lavrov, il ministro degli Esteri ha annunciato di essere al lavoro per un comunicato congiunto del vertice del G20 e di avere diversi incontri in agenda per domani, martedì 15 novembre: “ha appena chiamato il ministro degli Affari esteri dell’Indonesia, che è il presidente del processo ministeriale. I negoziati stanno ormai volgendo al termine, i nostri esperti ci sono, ma il ministro sta monitorando questa situazione telefonicamente”, ha spiegato.