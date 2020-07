È successo in Perù

Un bambino prematuro di sole 23 settimane, nato in Perù con 580 grammi di peso e contagiato dal coronavirus, è riuscito a superare la malattia. Ne dà notizia ElMundo.es.

Jorge, questo il nome del neonato, è nato all’ospedale Edgardo Rebagliati di Lima, il più grande del Paese sudamericano. Dopo un mese trascorso in un’incubatrice nell’unità di terapia intensiva neonatale, adesso pesa 930 grammi ed è con la mamma 27enne, anche lei guarita dal Covid-19.

Lissy, la madre del piccolo, ha raccontato alla stampa locale: «Le previsioni non erano incoraggianti ma oggi abbiamo raggiunto un mese e stiamo combattendo duramente insieme ai dottori».

Il bambino, che ha ancora bisogno del supporto respiratorio, è nato il 15 giugno dopo meno di sei mesi di gestazione a causa della preeclampsia e della sindrome di HELLP che hanno costretto i medici a sospendere la gravidanza della 27enne.

Marilù Pachas, medico dell’ospedale peruviano, ha affermato: «È il bambino più piccolo nato da una madre con una diagnosi positiva al coronavirus e il più piccolo curato dalla nostra unità». «I suoi polmoni si stanno riprendendo», ha aggiunto la specialista dopo che gli ultimi test molecolari effettuati sul neonato hanno dato esito negativo per il coronavirus.

In conformità con i protocolli di biosicurezza dell’ospedale, i genitori ricevono rapporti sui progressi del figlio tre volte alla settimana. Tuttavia, vengono programmate visite faccia a faccia e in altre occasioni vengono messi in contatto in videoconferenza.

Il Perù è il quinto paese al mondo e il secondo in America Latina con più casi di coronavirus: oltre 345mila contagiati e circa 12.800 morti.