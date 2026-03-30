Il limite al contante

In Italia il limite per i pagamenti in contanti è 5.000 euro. Superarlo significa incorrere in sanzioni che vanno da 1.000 a 5.000 euro per ogni violazione, applicabili sia a chi paga sia a chi riceve.

Questa soglia è in vigore dal 1° gennaio 2023 e nel 2026 non è cambiata, nonostante Fratelli d’Italia abbia presentato, nel dicembre scorso, un emendamento alla Legge di Bilancio per alzarla a 10.000 euro. L’emendamento è stato ritirato.

Ma intanto l’Unione europea si muove: il Regolamento UE 2024/1624 prevede che dal 10 luglio 2027 il tetto al contante per le transazioni commerciali venga fissato a 10.000 euro in tutta l’Unione, anche se gli Stati membri potranno mantenere o introdurre limiti inferiori.

Il quadro che emerge, però, è più articolato di quanto sembri: il limite ai pagamenti è una cosa, le segnalazioni bancarie alla UIF sono un’altra, e la normativa europea in arrivo aggiunge un terzo livello. Confonderli porta a interpretazioni errate sia in senso allarmistico sia in senso troppo rassicurante.

Il limite al contante nel 2026: come funziona davvero

La regola di base è lineare. Il limite per l’utilizzo del contante è fissato a 5.000 euro, come previsto dal DL Aiuti-quater in vigore dal 1° gennaio 2023. Chi effettua o riceve pagamenti in contanti oltre questa soglia rischia sanzioni. La norma vale per acquisti, prestiti, donazioni e qualsiasi trasferimento di denaro tra soggetti diversi. Non vale, invece, per i prelievi o i versamenti sul proprio conto: quelli non hanno un limite legale.

L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, come anticipato poco su, durante i lavori sulla Legge di Bilancio 2026, che puntava ad alzare il tetto introducendo un’imposta di bollo da 500 euro per i pagamenti tra 5.001 e 10.000 euro, è stato ritirato prima dell’approvazione finale. Il limite italiano rimane dunque invariato almeno fino al 2027, quando entrerà in gioco il quadro europeo.

Una distinzione da tenere a mente: il Regolamento UE 2024/1624 non si applica ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una professione, né ai prelievi o ai depositi effettuati presso banche o istituti di pagamento. In pratica, se due privati si scambiano denaro contante per ragioni personali, il limite europeo non si applica — si applicano però le norme fiscali italiane sulla tracciabilità delle operazioni.

Segnalazioni alla UIF: cosa scatta davvero al bancomat

Il sistema di segnalazione bancaria alla UIF è spesso presentato in modo impreciso. Esistono due meccanismi distinti, con funzionamenti e soglie diversi.

Il primo è la comunicazione oggettiva, automatica e obbligatoria per ogni banca. Le banche, Poste Italiane e gli istituti di pagamento sono tenuti a inviare alla UIF, con cadenza mensile, i dati relativi alle operazioni in contante pari o superiori a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare — anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Questa comunicazione non è discrezionale: parte in automatico, senza che la banca valuti se l’operazione sia sospetta o meno, e senza che il correntista ne venga informato.

Il secondo meccanismo è la segnalazione di operazione sospetta (SOS), disciplinata dall’art. 35 del D.Lgs. 231/2007. Qui la banca valuta autonomamente se un’operazione presenta caratteristiche anomale. Gli indici che possono portare a una segnalazione discrezionale includono prelievi frequenti o ingiustificati per importi elevati, operazioni incoerenti con il profilo economico del cliente, prelievi frazionati per evitare soglie di tracciabilità, e il rifiuto di modalità tracciabili senza motivazione logica. Questo tipo di segnalazione può riguardare qualsiasi importo.

La soglia di 1.000 euro che circola in molti articoli non fa scattare una segnalazione autonoma: è il valore minimo delle singole operazioni che vengono sommate nel calcolo mensile per la comunicazione oggettiva.

Il Regolamento europeo 2024/1624: cosa cambia davvero nel 2027

Il Regolamento europeo n. 1624/2024 fa parte del pacchetto AMLA, che prevede anche l’istituzione della nuova Autorità europea antiriciclaggio con sede a Francoforte, incaricata di coordinare le Unità di Informazione Finanziaria dei Paesi membri e di richiedere dati e analisi per la valutazione dei rischi nel mercato interno.

Il regolamento fissa a 10.000 euro il tetto massimo alle transazioni commerciali in contante in tutta l’Unione europea a partire dal 10 luglio 2027. Allo stato attuale, nell’Unione coesistono situazioni molto diverse: ci sono Paesi senza alcun limite al contante — tra cui Germania, Finlandia, Irlanda, Olanda e Lussemburgo — e Paesi con soglie molto basse come Francia, Svezia e Spagna a 1.000 euro, o la Grecia a 500 euro.

Per l’Italia la situazione concreta cambia relativamente poco nel breve periodo. Il regolamento fissa un tetto che non può essere superato, ma lascia a ogni Stato la facoltà di mantenere soglie inferiori. L’Italia ha già notificato a Bruxelles il proprio limite nazionale di 5.000 euro. Nel 2027, dunque, il tetto italiano potrebbe in teoria salire a 10.000 euro, ma il governo non è obbligato a farlo.

Quando in passato il limite al contante fu innalzato da 1.000 a 3.000 euro, si stima che l’effetto fu un aumento dello 0,5% dei pagamenti in nero. Il dato spiega perché il dibattito politico sull’innalzamento del tetto sia rimasto aperto anche in questa legislatura.

Il frazionamento: la trappola che peggiora la posizione

Un comportamento comune — dividere un prelievo o un pagamento in contanti in più operazioni per restare sotto le soglie — produce l’effetto opposto a quello desiderato. Il meccanismo di cumulo è preciso: non importa se si preleva 10.001 euro in un’unica volta o con undici prelievi da 1.000 euro distribuiti nel mese — la soglia viene superata e la comunicazione alla UIF parte automaticamente.

Sul versante delle segnalazioni discrezionali, il frazionamento è uno degli indicatori di anomalia più riconosciuti dalla UIF. Una serie di operazioni ravvicinate di importo simile, specie se appena sotto una soglia percepita come critica, può da sola motivare l’invio di una SOS da parte della banca — anche in assenza del superamento dei 10.000 euro mensili.

Cosa fare per tutelarsi senza paura

La regola pratica è semplice: ogni operazione in contante rilevante deve poter essere spiegata e documentata. Non serve costruire prove speciali — basta conservare ciò che già esiste: estratti conto, contratti, ricevute, atti di donazione, note di rimborso spese.

Se non si riesce a dimostrare la provenienza lecita e già tassata dei fondi movimentati, il Fisco applica la presunzione legale per cui le somme vengono considerate reddito imponibile. L’onere della prova ricade sul contribuente. Una segnalazione alla UIF non genera automaticamente un accertamento, ma apre un fascicolo accessibile alle autorità competenti. Il rischio concreto nasce quando, nel tempo, i dati bancari risultano sistematicamente incompatibili con il reddito dichiarato.