Le parole del governatore della Campania

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto al Governo nazionale il lockdown totale.

«I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale – ha dichiarato il governatore -. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo».

E Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, durante la trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1, ha affermato: «Se c’è il rischio di un’altra chiusura nel Paese con i dati in crescita? La sensazione a volte c’è. Noi dobbiamo dare sempre dare chiarezza e prospettive alle persone».

Sul tema è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte che, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020, ha affermato: «Siamo ancora dentro alla pandemia, dobbiamo tenere alta l’attenzione. Forti dell’esperienza della scorsa primavera dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l’arresto dell’attività produttiva e lavorativa, come pure la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato».