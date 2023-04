Così il ministro Francesco Lollobrigida

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, ha affermato che “nelle campagne c’è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza“.

Il ministro ha pronunciato queste parole al Vinitaly di Verona, a proposito del tema delle quote di stagionali richiesti per le campagne di raccolta: “C’è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è l’immigrazione clandestina. Vogliamo contrastare l’immigrazione illegale, fare formazione nei Paesi di provenienza dei migranti, e organizzare una reale integrazione. Sui flussi è evidente che c’è la volontà di organizzarli seriamente, quello che non è stato fatto in questi anni. Nelle campagne c’è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura”.