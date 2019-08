Il meteo

L’anticlone africano e il caldo delle ultime ore registrato in Sicilia non mollano la presa, confermando una situazione abbastanza in linea con quella di oggi. Temperature in ulteriore aumento con punte di 40/42°C nel catanese, 38/40°C tra palermitano, ennese e Caltanissetta.

Per domani e venerdì il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione) a Palermo.

Domani la temperature massima alle 14 si attesterà sui 34 gradi (percepita 36 gradi); venerdì si prevede la stessa temperature massima alle 14, mentre la massima percepita salirà a 37 gradi. Lo dice il bollettino relativo alle ondate di calore previste per Palermo pubblicato sul sito del ministero della Salute.